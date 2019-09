Insändare: Ska man skratta eller gråta när Centern hyllar sin så kallade glesbygdspolitik?

”Över 1 miljard kronor satsas för att sluta den växande skatteklyftan mellan stad och land, som framför allt drabbar människor i norra och västra Sverige. Satsningen som görs i denna budget innebär en effektiv skattesänkning med 1 650 kronor per person per år för 105 000 människor i Jämtlands län.”

Så skriver Per Åsling (C), vice ordförande i skatteutskottet, och Eva Hellstrand (C) Region Jämtland Härjedalen.

Debatt: C: Vi gör verklig skillnad för Sveriges landsbygd (18 september)

Ska man skratta eller gråta när Centerns så kallade glesbygdspolitik hyllas av just Centern? Det verkar som om både Per och Eva helt missade, att man höjde skatten i Jämtland och på så sätt försvann min skattesänkning.

Lägg därtill att just C har fått igenom att bränsleskatten ska höjas nästa år, och vips fick jag en skattehöjning på cirka 300 kronor per månad i stället.

C vill satsa på glesbygden säger de. Man sitter och fixar miljoner till olika projekt, till exempel laddstationer som man har förhandlat fram tillsammans med Miljöpartiet, även känt som bilhatarpartiet, men man berättar inte vem som ska bygga dessa stationer i glesbygd.

C och MP vill ju att vi ska kunna köra på biogas. Okej, men var finns pumparna i glesbygd? Där svek C. Vet Eva Hellstrand och Per Åsling om att 2021 ska allt matavfall omvandlas till biogas?

Det man med säkerhet vet, är att C lägger ned i glesbygd, satsar i stad och sedan slår sig för bröstet med nya satsningar som glesbygden ska betala, för att staden ska få det bättre.

Varför satsa i glesbygd då man kan satsa i Östersund till exempel?

Ulf-Göran Andersson, Kälarne