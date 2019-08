Insändare: Skattehöjningen är som ett eko från den förra politiska ledningen

Så kom den då, den absolut nödvändiga skattehöjningen, som jag under min tid som regionråd och samarbetspartner med S, under förra mandatperioden, förde på tal. Självklart i kombination med andra åtgärder! När jag lyssnar på Mats Gärd (C) och nuvarande ordförande för regionstyrelsen, samt Lennart Ledin (L), försöker de sig på ett "indiskt reptrick". Det låter som om de kommer med något nytt. Sanningen är att de låter som ekon från den förra politiska ledningen med S och M i styret. De tycks, till skillnad från den förra politiska ledningen, tro att de kan tämja sjukvården i länet, men uppenbarligen har det inte sjunkit in i dem, att folk faktiskt blir sjuka och ibland kräver högspecialiserad dyr vård, i kombination med att vi lever i ett län med extremt låg skattekraft. Vi är helt enkelt för få invånare som betalar skatt, samtidigt som sjukvården utvecklas och blir allt kostsammare.

När vi diskuterade en eventuell skattehöjning i den moderata länsförbundsstyrelsen, fick jag höra, inte minst av dåvarande ordföranden Saila Quicklund, att skattehöjningar absolut inte är moderat politik, men tydligen är det moderat politik, om man får höja skatten tillsammans med borgerliga samarbetspartners, men inte med en socialdemokratisk samarbetspartner.

När vi moderater förra mandatperioden inledde ett samarbete med Socialdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen, var det en av oss politiker, Pär Jönsson, som var emot detta samarbete och han menade att nu kommer vi moderater att tvingas höja skatten. "Det kommer att komma som ett brev på posten" som han uttryckte det hela. Så blev det inte, men nu när det politiska styret består av borgerliga partier, ja då är det tydligen helt okej även för oss moderater.

Problemet är väl känt. Som jag sagt så är vi för få i länet som levererar in skatt. En skatt som inte på långt när räcker för att finansiera vår sjukvård. Flera regioner lider av samma problem och det är oavsett vem som styr. Därför har vi Jämtlandsmoderater länge sagt att specialistsjukvården måste förstatligas. Med på det tåget är även KD på nationell nivå, men fram till att en sådan reform kan genomföras kommer vi att tvingas höja landstingsskatten, inte enbart den här gången, utan det kommer vi att tvingas göra fler gånger och det oavsett om vi är moderater eller inte.

Politiken måste vara ärlig. Det förväntar sig väljarna, men nu höjer belackarna, alltså den tidigare oppositionen i regionen, C, några moderater, KD och L själva skatten tillsammans med MP, när de väl kommit till makten.

Avslutningsvis. Bra att skatten höjs, men ohederligt att de som varit helt emot det, nu själva gör det. Men det kanske är som ordspråket säger: "När den onde blir gammal blir han religiös".

Christer Siwertsson, (M) före detta regionråd