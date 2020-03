Insändare: Snälla människor – gå inte i skidspåren!

Jag åker gärna längdskidor i spåren vid Spikbodarna. Nästan varje gång möter jag människor som går i spåren med hund. Lika irriterad blir jag varje gång. Det finns så många gångvägar, så man kan inte behöva gå i skidspåren.

Detta står på Skidförbundets hemsida:

”I och med att antalet skidåkare ökat i spår och på leder de senaste åren har SSF tagit fram speciella trafik- och trivselregler för längdskidåkare. Reglerna är generella och tänkt att passa alla längdskidanläggningar. Kom ihåg att all skidåkning alltid sker på eget ansvar och att välja skidspår/leder utifrån din egen förmåga och erfarenhet. Ha en trevlig tur och njut av skidåkningen! Ett preparerat längdskidstadion och längdskidspår är en idrottsarena som är avsedd för att utöva längdskidåkning i. Att gå eller springa i ett preparerat skidspår är inte tillåtet under året som är snöperiod. Anläggningsägaren är ansvarig att informera vilka tider under året som är snöperiod. Andra tider på året är det naturligtvis tillåtet att ta sig fram i spåret på andra sätt än på skidor.”

Så snälla människor: Gå inte i skidspåren.

Skidåkare