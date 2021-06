Insändare: Svar: Att sänka hastigheten på alla vägar skapar problem

Svar på ”Trafiksituationen på Genvägen allt mer pressad” (3 juni)

Kan det möjligen vara att du missat att E 14 omdirigerats in på grund av vägarbete? Annars kan jag tycka att Genvägen är en av de bättre huvudlederna.

Jag beklagar att du bosatt dig i ett område som växer, och förutom Genvägen är det Rådhusgatan eller E 14. Att sänka hastigheten på alla vägar skulle enbart skapa mer problem för er boende med stående bilköer.

Jag blir förundrad över alla NIMBY (Not In My Backyard) som vill sänka hastigheterna på alla vägar precis utanför deras hus. Har man köpt en bostad eller valt att hyra i ett område så ingår hastigheterna som är tänkt. De är oftast väl genomtänkta för att samhället ska fungera.

Miljöpartiet ser hastigheter som ett sätt att straffa branscher och fordonsparken. Tyvärr finns det inga rimligare alternativ än lastbilar, som blir lönsamma med tid eller effektivitet. Många vägar i Östersund har redan fallit för detta, och att samtidigt hålla mantrat att fler innevånare i Östersund löser alla nuvarande problem, skapar fler på andra fronter.

Skulle uppskatta att se en genomgång på vilka yrken och hur många år våra kommunpolitiker haft innan de gav sig in i politiken.

Återinför tjänstemannaansvaret