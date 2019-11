Insändare: Svar från regionpolitiker: Fungerande varutransporter har högsta prioritet

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har ett övergripande ansvar för hela regionens utveckling. Ett fungerande och effektivt varutransportsystem som når större delen av vår stora region är viktigt för att kunna leva, bo och driva företag i Jämtlands län.

Därför tar vi på största allvar de berättelser och den oro som vi ser och hör från företag i regionen, exempelvis från livsmedelsproducenter om försämrade möjligheter att kunna distribuera sina produkter och från matvarubutiker att kunna få livsmedelsleveranser.

Debatt: Företagare behöver kunna skicka varor med bussgods (20 november)

RUN har därför gett den regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att tillsammans med länets samtliga kommuner snabbt sammanställa nuläget för att vi ska få en samlad bild över behoven och eventuella brister.

Därefter måste vi tillsammans med näringen titta på hållbara lösningar. Vi kommer att kroka arm med alla som vill verka för snabba och konstruktiva lösningar. Ett välfungerande varutransportsystem har just nu högsta prioritet från regionala utvecklingsnämnden sida.

Elise Ryder Wikén (M) ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen

Karin Thomasson (MP) 1:e vice ordförande

Jörgen Larsson (C), Johannes Andersson (C), Britt-Inger Roos (C), Stefan Nilsson (KD), Annika Nordell (L), ledamöter