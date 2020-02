Insändare: Svar från Special Olympics: Ingen rekommenderar att vi testar för coronoviruset

Signaturen ”Orolig” varför vi på Special Olympics Sweden Invitational Games inte testar deltagarna för coronaviruset och menar samtidigt att det inte känns tryggt och säkert att ha internationella besökare i Jämtland.

Insändare: Varför testar man inte för coronaviruset vid Special Olympics? (3 februari)

Organisationskommittén bestämde redan när upptäckten av coronaviruset blev känd att i nära dialog med Folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården i regionen hela tiden agera utifrån myndigheternas rekommendationer. Inte utifrån massmedias rubriker.

Eftersom ingen av våra 450 internationella tävlande och ledare kommer vare sig från Fastlandskina eller Wuhan, finns det ingenting i myndigheternas rekommendationer som föranleder någon testning för coronaviruset.

Däremot har vi genomfört mängder av andra hälsotester eftersom våra tävlande gått igenom Healthy Athletes – en hälsoscreening av bland annat hörsel, syn och fothälsa för att undanröja onödiga hinder för ett aktivt liv.

När WHO 31 januari deklarerade ett globalt nödläge, gällde det sårbara länder med brister inom hälso- och sjukvården. Dit räknas inte Sverige.

I sitt anförande avslutade WHO:s generaldirektör Ghebreyesus presskonferensen med följande ord: ”This is the time for facts – not fear. For science – not rumours. For solidarity – not stigma.” (”Detta är en tid för fakta – inte rädsla. För vetenskap – inte rykten.”)

För oss som arrangerat Special Olympics Invitational Games i Östersund och Åre är detta en självklarhet.

Per Lagerström, kommunikationsansvarig Special Olympics Sweden Invitational Games 2020