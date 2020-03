Insändare: Svar: Friskolor i Östersund får lika stor elevpeng som de kommunala

Signaturen ”Anders” är bekymrad över barn- och elevpengen till de fristående skolorna och förskolorna. Han skriver att ”kommunen och de fristående bör därför få likvärdig elevpeng eftersom denna tillhör kommunen”.

Insändare: Ni måste skjuta till mer pengar till skolor och förskolor i Östersund (3 mars)

Kommunala skolor och friskolor får absolut samma elevpeng. Detta är lagstadgat. Precis allt som kommunen lägger på de elever som går i egen regi ersätts lika till de fristående anordnarna också.

Det innebär att även friskolorna fick ”dubbelt betalt” för skolskjutsarna under 2019. Eftersom skjutsarna felaktigt inte räknades bort från elevpengen innan den betalades ut under 2019, och eftersom alla skolor fick lika elevpeng, kom denna felaktighet också de fristående anordnarna till godo. Därtill fick alla elever, ”fristående” som ”kommunala” som behövde skolskjuts detta betalat via förvaltningen.

Vad gäller förskolorna så hade barnpengen under 2019 beräknats på ett för litet antal elever. Det säger sig självt att om fler barn ska dela på samma kaka blir det mindre pengar till var och en. Detta gäller lika både för elever i fristående förskolor och i kommunala skolor.

Även här gäller att barnpengen ska utformas exakt lika för både fristående och kommunala anordnare.

Anna Örjebo, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen