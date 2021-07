Insändare: Svar: Sluta skylla era misslyckanden på andra

Svar till högerstyret i Ragundas insändare: ”Skalgränd ska inte bli ett Skicenter”.

I en insändare i ÖP beklagar sig de styrande över att vi i ett flygblad citerar kommunalrådets uttalande på senaste kommunfullmäktige. Där redogjorde han för att det fanns intresse från ett bolag som vill bedriva turistverksamhet att köpa Skalgränd, ett av kommunens nyaste lägenhetsområden.

Det är vårt ansvar som opposition att markera och bilda opinion när vi anser att något vore dåligt för kommunen och dess invånare. Att sälja allmännyttan är verkligen ett sådant tillfälle. Gång efter gång i budgetdirektiv samt debatter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige har de styrande gjort tydligt att man har för avsikt att sälja av stora delar av kommunens fastighetsbestånd. Det anser vi är fel och som att kissa i byxorna – det blir varmt en stund men sen står man där och fryser.

Men de styrande partierna gör som vanligt i Ragunda när något de sagt, gjort eller underlåtit att ta tag i visar sig vara impopulärt. Man slår på Socialdemokraterna. Ju jobbigare det är desto hårdare slår man. Men någon gång måste det vara nog. Man kan inte hur länge som helst fortsätta skylla brister man själva rår för eller som man under tre år som styrande inte bemödat sig att åtgärda, på ett parti som inte längre styr. Det är tydligt att den interna devisen är ”allt bra är vår förtjänst, allt dåligt är våra företrädares fel”. Befolkningen i Ragunda har all rätt att kräva mer än så av de styrande partierna C, AfR, KD och den tidigare Sverigedemokraten de tagit in i sitt regeringsunderlag.

De styrandes lösning på alla problem är att sälja ut det vi äger gemensamt. Vår linje har ända sedan 2018 i stället varit att, med hjälp av den ekonomiska buffert vi byggde upp under förra mandatperioden, kraftigt investera i kommunens fastighetsbestånd. Vi gick till val på att investera 75 miljoner vilket under det nya styret förändrades till 40 mkr i sin budget, men som än så länge under de tre år som de styrt, knappt blivit någonting alls. Man använder inte de anslagna medlen för att renovera fastigheterna utan låter dem bli i ännu sämre skick för att sen argumentera att de är så dåliga att man måste sälja dem. Det är kallt, beräknande och en väldigt dålig affär för kommunen.

Det är inte konstigt att man är så upprörd, då vi lyckats sätta fingret på den våta fläck som styrets totala oförmåga till ledning och styrning av verksamheterna är. Sluta försöka skylla andra för era misslyckanden och dåliga idéer, det är varken klädsamt eller snyggt. Stå upp för er politik eller kliv åt sidan. Det är det enda rätta.

Lennart Skoog (S)

Ordförande Ragunda Arbetarekommun

Kjell Grafström (S)

Ordförande HammarFors S-förening

Jonas Andersson (S)

Oppositionsråd