Insändare: Svar: Undvik att ta bussen då flest åker

Svar på insändaren ”Hur ska jag ta mig till jobbet?” (11 november)

Det finns inget förbud mot att åka kollektivt. Den allmänna rekommendationen som Folkhälsomyndigheten kommunicerat, att undvika kollektivtrafiken om man har möjlighet, syftar till att göra det så säkert som möjligt för dem som inte kan lösa sin resa på annat sätt.

Vi är medvetna om att alla inte kan arbeta hemifrån, eller stuva om i sina arbetstider för att försöka undvika rusningstid.

Det är just därför vi håller all trafik i gång och har satt in extrabussar för att försöka undvika trängsel ombord, trots att färre än vanligt åker buss just nu. Allt för att säkerställa att den som behöver resa kollektivt för att ta sig till jobb och studier ska kunna göra det.

Om ditt enda alternativ är kollektivtrafik, är rekommendationen att, om du har möjlighet, försöka undvika att resa mellan 7.30 och 8.30 på morgonen samt mellan 15.30 och 17.30 på eftermiddagen. Det är mellan dessa tider det är flest resenärer i farten.

Jörgen Larsson (C) ordförande kollektivtrafikutskottet Region Jämtland Härjedalen

Marie Nordmark, chef område kollektivtrafik