Insändare: Tänk på trafiken innan ni bygger!

Jag vet inte hur politikerna tänker, eller är det kanske det de inte gör?

Innan man godkänner olika byggnadsplaner, så måste man tänka på hur det kommer att påverka trafiken. I det här fallet med 66 lägenheter vid Frösö sportstuga.

Tummen upp för 66 nya lägenheter vid Frösö sportstuga - politikerna sa ja till ny detaljplan (1 juli)

Räknar man med att varje hushåll har minst en bil som ska till och från arbete, och till och från mataffär, så blir det kraftig påverkan på trafikflödet varje dag.

De allra flesta ska över bron in till stan, där det redan är stopp vissa tider. Att det sedan pratas om byggande på Annersia och F 4, dit man också tar sig via Vallaleden och Frösöbron, utan att man utvecklar vägnätet, är ju som att be om trubbel!

Hörde någon politiker som menade att det är värre i Stockholm, men det är väl korkat att ha det som mall om vad man kan tolerera.

HK