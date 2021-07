Insändare: Torget är numera bara exklusiv tomtmark

Torgets saga är all. Det hade sin storhetstid på 1800-talet när bönderna kom in till stan för att avyttra sin produkter och en bit in på 1900-talet blev det blott och bart ett busstorg med en armada av landsortbussar som servade större delen av landsbygden med varor.

Och vad är torget numera i det skick det befinner sig? Det är en plats för en tilltagande droghandel och en samlingspunkt för ett visst klientel.

Vad vi alla måste förstå är att det är en enig kommunstyrelse som över partigränserna fattat beslutet enhälligt! Och deras syn är väl som dom flestas, att torget numera är blott och bart en exklusiv tomtmark som ska förädlas med byggnationer som lyfter Östersund till högre höjder inom arkitekturens område, med hjälp av Diös, ett företag som skattar och har sitt huvudkontor i Östersund.

En fråga till kommunledningen: Varför inte börja planera för ett kulturhus inom en snar framtid när ränteläget är lågt och tomtmark finns centralt?

Torvallabo