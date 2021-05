Insändare: Tråkigt att lärare framställer sig som offer

Att vara lärare är ett svårt uppdrag. Under mina 30 år som lärare har det inte hänt mycket annat än ett ständigt gnäll på ledning, lön, och att hantera svåra elever.

Under slutet av 1980-talet när jag började som lärare hade man så kallad USK, det vill säga undervisningsskyldighet x antal timmar som man som lärare skulle göra under ett år. En lärare kunde alltså göra sina timmar i klassen (total x timmar), sedan kunde läraren använda resten av vad som skulle göras helt fritt under läsåret.

Då fanns inget som systematiskt kvalitetsarbete, tanken på arbetslag eller något som i dag är helt naturligt. Dock fanns dagens diskussion om arbetsvillkoren då också: stress, dålig lön med mera.

Under alla mina många år som lärare, har jag aldrig känt igen mig i den bild som media förmedlar om lärarnas situation i dag, eller lärarnas situation för 30 år sedan när jag började min lärargärning. Jag gillar mitt jobb och vi gör alltid vårt bästa för varje elev.

Denna återkommande diskussion om att lärare är obetalda är en myt, däremot behövs en diskussion beträffande lärares arbetsuppgifter. I och med alla statsbidrag har många lärare högre lön än sina chefer. En lön som lärare med tillägg som statsbidrag har, är en lön mellan drygt 40 000 till nästan 60 000 kronor per månad. Det kallar jag inte en dålig lön.

I min erfarenhet av yrkeslivet har jag jobbat i serviceyrken inom till exempel restaurang och sjukvård. Med erfarenheten från dessa jobb förstår jag faktiskt inte varför lärarna gnäller så mycket. Kanske är det av den anledningen att många lärare varit bäst i klassen hela livet och fortsatt på skolbanan utan att testa något annat jobb, där kraven många gånger är mycket tuffare än att jobba i skolan.

Det känns i alla fall tråkigt att personal inom skolväsendet hela tiden förmedlar sig själva som offer och utsatta i media. Det är inte rätt, vi är en stolt yrkesgrupp som har kompetens och förmåga att diskutera de utmaningar vi har att jobba med tillsammans med vår skolledning.

Undrande lärare