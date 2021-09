Insändare: Ullådalen är värt att bevara

Varför gör kommunpolitiker och tjänstemän ett så stort intrång på Åres varumärke?

Att bara våga fatta så avgörande beslut som kan drabba hela vår turistnäring och äventyra det jobb som tidigare generationer lagt ned, det är sådan tankevurpa att ta naturvärden och bryta ner och förstöra i stället för att förädla den produkt inom det bebyggda området som redan i dag är ianspråktaget.

Projekt Rödkullen ut på samråd – 11 år efter första beslutet: ”Känns väldigt tillfredsställande” (23 juni)

Klart är att spekulationsmarknaden just nu är enorm och alla vill tjäna storkovan, enklaste sättet är att ta ny mark i anspråk och då gärna den attraktivaste, men är det rätt med tanke på framtida generationer och hur de vill att Åre ska fortleva på den turistiska näringen?

Den tillväxt som Åre kommun ska fatta beslut om motsvarar i volym mer än halva Åre kommuns befolkning i ett enda klubbslag (7 000 bäddar ) och det i den mest attraktiva natur som Åreskutan har att erbjuda.

Att alltid kämpa efter befolkningsökning inflyttning och tillväxt, nya turistbäddar behöver inte vara förenligt med det turistiska upplevelsen och de värden som Åre står för, man bör även vara försiktig med andra aktiviteter som direkt krockar med den naturliga fjällvärld vi lever i. Framtiden handlar nog mer om kvalitetsturism i stället för kvantitetsturism.

Den förtätning av Åre by som redan ligger i startgroparna är ytterligare 20 000 bäddar, så innan det är genomfört bör projekt som Ullådals/Rödkulleprojektet läggas på is, dessa nya by bäddar kommer att förändra infrastrukturen vad gäller trafik och liftkapacitet, cykelstigar vägar, med mera, dessutom påverka hur naturen och fjället kommer att nyttjas.

Det finns ingen hållbar plan för dessa frågor ännu, inte ens hur lokaltrafik och parkeringar eller avloppsverk ska hanteras.

Tomas