Insändare: Var finns självinsikten om räknemissen?

Läser ”Massiv räknemiss på miljoner i Östersunds kommun – ligger bakom de ständiga underskotten i skolan.”

Två orsaker anges: För det första betalas skolskjutsar dubbelt och för det andra betalas för hög skolpeng ut i såväl kommunala skolor som privata. Allt detta har kunnat pågå i flera år.

Men vän av ordning, varför har inte någon tidigare frågat om detta? Hur svårt kan det vara för en politiker att ta del av beslut och räkenskaper i stället för att förlita sig på analyser och prognoser som inte verkar varit ordentligt sakgranskade?

I vår värld borde det ha räckt med att ta kontakt med de controllers som är anställda inom förvaltningen, och om inte de kunnat beskriva vad som gäller, borde väl förvaltningschefen ha kunnat yttra sig. Slutligen borde vara snudd på tjänstefel att inte någon bett revisionen att granska just detta.

Att detta troligtvis uppstått redan under det tidigare socialdemokratiska styret, befriar inte Bo Svensson (C), Pär Löfstrand (L) och Joel Nordkvist (M) från ansvar. De sistnämnda har ju faktiskt ledamöter i barn- och utbildningsnämnden under flertalet år.

Då går det inte att i elfte timman se förvånad ut på vad som har hänt! Var finns självinsikten från dessa tre personer?

Vi i skrivarstugan