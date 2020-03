Insändare: Varför är inte alla artiklar om coronaviruset öppna? (Med svar från ÖP:s chefredaktör)

På Dagens Nyheters webbsida behöver man inte ”betala in sig” för att läsa om coronaviruset. Varför kan inte tidningarna i vår region göra detsamma?

MJ

---

Svar direkt från ÖP:s chefredaktör:

Coronaviruset orsakar en samhällskris som just nu är svår att överblicka. ÖP:s roll är att bidra med en snabb och saklig nyhetsrapportering till så många som möjligt. Därför har vi under en period öppnat under upp fler artiklar än vanligt på op.se så att även icke prenumeranter kan läsa.

Så kommer vi fortsätta att göra när nyheterna handlar om coronasmittan, hur den sprids, hur vi kan skydda oss, vilka beslut som tas och åtgärder som sätts in för att minska spridningen.

Hans Lindeberg, chefredaktör och ansvarig utgivare ÖP