Insändare: Varför olika vägmarkeringar vid Fyrvallarondellen?

Jag är ingen ängel bakom ratten kan jag erkänna, men eftersom jag de senaste fem åren har övningskört med två medlemmar i familjen har jag försökt uppdatera mig på vad som gäller i trafiken.

En sådan sak är körning i cirkulationsplats. Efter att ha läst, googlat och pratat med körskollärare har jag, utan några vetenskapliga bevis, kommit fram till att 99 av 100 bilister inte kan eller vet hur man ska färdas i en cirkulationsplats.

Efter att ha samtalat med ett par körskollärare har jag fått lära mig lite av vad man skulle kunna kalla en grundregel att utgå ifrån när man närmar sig en cirkulationsplats. Detta handlar om dem som inte har separata filer i själva ”cirkeln”.

Om du ska svänga ut till höger ska du placera bilen till höger när du kör in i cirkulationsplatsen. Samma gäller när du ska köra ut rakt fram, alltså placera fordonet till höger och följa höger sida av vägbanan i cirkulationsplatsen.

När du ska svänga ut till vänster ska du placera fordonet till vänster när du kör in och sedan även följa vänster sida av vägbanan, för att sedan blinka och svänga ut, ungefär som när du kör på en enkelriktad gata. Om det inte finns några skyltar som säger annat, kan man följa den regeln och klara sig ganska bra även på vintern då vägmarkeringar inte syns under snö och is.

För några år sedan diskuterades en cirkulationsplats i Östersund som gjorde folk konfunderade. Det handlade just om hur du placerar fordonet när du kör in. Jag tror att vägmarkeringar och pilar så småningom ändrades av den enkla anledningen att det hela ställde till en del problem. Nu har samma sak hänt igen i samma cirkulationsplats, fast från ett annat håll.

Efter att Krondikesvägen utanför Parkskolan har varit avstängt en stor del av sommaren har den nu öppnat, och det syns att det inte var så länge sedan det målades vägmarkeringar på den vägbiten.

I denna cirkulationsplats ska man köra in i cirkulationsplatsen på olika sätt beroende på varifrån du kommer (se bild).

Det finns ingen skyltning på hur du ska göra, så då undrar jag hur det kommer att fungera i vinter när målade pilar på vägen inte syns under snön. Vad är tanken med att det är olika beroende på varifrån du kommer? Lärde man sig inget av förra gångens misstag?

Nisse