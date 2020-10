Insändare: Vill Ripans hälsocentral bli av med oss äldre? (med svar från Medinord)

Jag är en äldre dam som tillhör Ripans hälsocentral. De har en så kallad lättakut 8.30–11.30 måndag–fredag, där man kan söka för besvär som inte pågått mer än en vecka.

Har sökt hjälp där för en åkomma. När man kommer dit för att anmäla sig, blir man hänvisad till en dator för att registrera sig. Sedan ska man svara på en massa frågor vad man söker för; symtom och så vidare – minst 20 frågor och sedan avsluta för att bli registrerad.

Helt vansinnigt att införa ett sådant system. Det är många av oss äldre som inte har en dator och inte kan med den nya tekniken. Gick även att göra med mobilen, men är man äldre kanske man inte har en mobiltelefon som fungerar för sådana ändamål.

Var till luckan och frågade om hjälp, men de var inte särskilt intresserade utan mest besvärade och irriterade. Det verkar som om hälsocentralen vill bli av med oss äldre, och vänder sig till den yngre generationen som kan klara den nya tekniken.

Samma gäller hälsorummet dit man blir hänvisad att ta sitt blodtryck. Det är heller inte lätt för oss äldre. Borde även där vara så att man kan boka tid hos sköterskan eller undersköterskan för att mäta sitt blodtryck.

Mycket av den här digitaliseringen kommer att göra att vi äldre inte kommer att få den vård vi behöver. De vill nog helst bli av med oss gamla.

Kritisk till den nya digitaliseringen

- - - - -

Svar direkt från Medinord som driver Ripan:

Vi jobbar hela tiden för att ha en hög tillgänglighet och använda flera sätt att nå oss. Vi har nått långt här och du kan nu nå oss via telefon, komma direkt till receptionen eller skriva i vår chat. Vi erbjuder som vanligt fysiska besök, men har utökat till att även erbjuda besök via video.

Vid vår lättakut kan man antingen tala om i kassan vad man söker för eller efter anmälan i kassan, skriva in via en dator. Distriktsköterska och läkare kan då se redan innan man kommer in vad man söker för och vilka förväntningar man har på besöket. På så sätt är personalen förberedd redan innan resultatet. Det senare har varit väldigt uppskattat av våra patienter, även äldre, då man i lugn och ro skrivit ned vad man vill ha hjälp med.

Gällande blodtrycksmätningar har vi precis som tidigare blodtrycksmätning manuellt, där man kan boka tid eller komma på drop-in. Vårt hälsorum, som de flesta hälsocentraler i länet har, kan man nyttja när man vill under dagtid. Är man inte bekväm med det, pratar man med personalen.

Mycket av den digitalisering som sker nu, skapar bättre förutsättningar för fysiska möten. Då en stor del nyttjar våra digitala tjänster, skapas naturligtvis goda förutsättningar för det fysiska mötet. Vi har inte sett att någon viss åldersgrupp har lättare eller svårare med digitala lösningar. Vi har många äldre som tycker om våra alternativ och vi har yngre som helst ringer och anmäler sig i kassan.

Under tiden med corona, har våra tjänster varit väldigt uppskattade.

Jag är ledsen om du inte fick rätt hjälp i kassan, vilket du ska få. Vi har återfört dina åsikter till personalen, vilket ska göra oss mer lyhörda för att hjälpa till.

Olle Christmansson, vd Medinord AB