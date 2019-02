Centerpartiet lovar en offensiv skogspolitik

Januariavtalet som S-C-L-MP har presenterat innebär många konkreta förslag och reformer för att stärka svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring. Centerpartiet har förhandlat fram att rättssäkerheten ska stärkas för markägare, samt bättre kompensationsmöjligheter vid intrång i brukanderätten. Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att främja skogsnäringen. Artskyddsförordningen ska få en översyn för att bli mer rättssäker och överenskommelsen innebär också ett stopp för vidare nyckelbiotopsinventering.

Till stor del bemöter överenskommelsen många av de frågor som Centerpartiet drivit under den föregående mandatperioden och den skogspolitik som vi gick till val på 2018. Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och det vill vi fortsatt värna. Det innebär en tydlig lagstiftning och en myndighetsutövning som hjälper skogsägarna – inte skapar osäkerhet och otrygghet. Under senare år har implementering av ny lagstiftning samt ny praxis från myndigheter lett till domstolsprocesser vilket, med rätta, upprört skogsägarna. Centerpartiets vill se ett slut på detta och kräver därför som en del av Januariavtalet en översyn över relevant lagstiftning och, inte minst, tillämpningen av denna.

Den skogspolitiska inriktningen under kommande mandatperiod har tydliga åtaganden kring att stärka konkurrenskraften för skogsnäringen.

Centerpartiet har förhandlat fram en ny och bättre skogspolitik. Vi kommer också vara en garant under kommande mandatperiod för att regering och riksdag verkligen ger förutsättningar för en skärpt äganderätt för skogsägarna, en offensiv skogspolitik som värnar bioekonomin och utvecklar klimatnyttan samt en politik som leder till en god biologisk mångfald.

Per Åsling (C), riksdagsledamot