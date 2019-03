Förskolor öppnar dörrar – nej, nej. Det är i alla fall inte vi som arbetar ute på förskolorna som öppnat de dörrarna.

Sanningen är att kommunen ska uppfylla lagkraven om rätt till plats inom fyra månader, så då måste befintliga förskolor ta emot fler barn. Även om det är under en kortare period så hamnar flera av våra barn i alldeles för stora grupper.

Det är precis tvärtemot Skolverkets riktlinjer som tydligt utgår från aktuell forskning: högst 15 barn för 3–5-åringar, och högst 12 barn i grupperna för de minsta. När ska forskningen tas på allvar?

Vi måste kämpa tillsammans, och våra barn måste få de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och må bra. Som det är nu vistas de i alldeles för stora grupper under stor del av dagen.

Förstår inte heller varför man skrivit in i nämndens kvalitetskrav fem–sju barn per pedagog, eller är det så illa att man gjorde det för att kunna ta in extra barn i våra förskolor nu under våren?

Mormor, farmor och pedagog i förskolan