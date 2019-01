INSÄNDARE: Bräckes politiker fortsätter vara tysta om trivselträffarna

Vi var många i Bräcke som i höstas via protestlistor och insändare uttryckte vårt missnöje över att trivselträffarna för oss äldre skulle dras in (trots stor uppskattning och väl fungerande verksamhet under tio år).

Svaret från politikerna blev att det inte fanns något politiskt beslut vare sig det gällde start eller slut (verksamhet som bekostas av skattepengar måste ha ett sådant).

Sedan kom det röster om ”rättvisa”, då det varken i Gällö eller Kälarne fanns liknande verksamhet med anställd personal. Varför dra in på en verksamhet med liten kostnad som ger stor trivsel? Det luktar avundsjuka!

Tack till den politiker som kontaktade mig och fick ”kalla fakta” i ärendet, det var ett hedrande engagemang!

Tiden går och ingenting händer i ärendet, men vi är fortfarande upproriska över politikernas tystnad. Det är små summor i sammanhanget jämfört med de miljoner som utan framtid och utdelning pumpas in i skidtunneln!

Tänk om, tänk rätt i Bräcke!

Birgitta Pettersson