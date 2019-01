INSÄNDARE: Förlorarna är C och L – men framför allt Sverige

Det som skett i förhandlingarna om regeringsmakten kommer att gå till historien som den största politiska blåsningen (som redan verkar fått namnet ”Januariblåsningen”).

Det måste skrattas gott i Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen – 60 procent röstade för att regeringen skulle falla, men likväl består den.

Förlorarna är C och L men framför allt Sverige. Det blir ytterligare fyra förlorade år. Sverige kommer nu få exakt samma regeringskonstellation som bland annat C och L röstade bort – med hjälp av SD ska understrykas – och nu med ännu mindre stöd av folket. S och MP med utpressarpartiet V i skuggorna får bara 40,7 procent.

C och L får noll och intet inflytande men är stödpartier, så Annie: Börja tillaga din högersko redan nu så den blir ätbar.

Löfven kommer på klassiskt socialdemokratiskt manér att begrava alla 73 punkterna i olika utredningar och förseningar. Bara två punkter hade fasta datum när de ska genomföras, troligen en acceptabel deal för S för att få behålla regeringsmakten. Det är trots allt det viktigaste för det partiet – makten framför allt!

Man undrar om C- och L-väljarna faktiskt är med på detta? Visst, C lovade att inte ge SD inflytande, men berättade C och L att det var så viktigt att det i stället kunde blir en S-regering som C och L skulle stödja? Inte vad jag minns.

Det är fortfarande ingen som lyckats berätta exakt vad som skulle bli resultatet om SD till och med fick vara med och bestämma i en regering. Det enda man får höra är att det kommer bli stöveltramp och medeltid igen.

Det är nog mer troligt att C, L med flera är livrädda för att det skulle visa sig att SD går att samarbeta med, och framför allt - att det inte blir ett nazistiskt övertagande av Sverige. Då skulle hela deras världsbild kollapsa.

Nu blir det Sverige som kollapsar i stället.

Per Edström, Östersund