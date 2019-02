INSÄNDARE: Medmänskligheten gäller bara sjuka människor från fjärran länder

Sjukintyg från läkare, enligt tidigare kutym, underkänns numera av Försäkringskassans egna experter som av regeringen har till uppgift att minska antalet sjukskrivna.

Det är ett föraktfullt bemötande av både läkare och sjuka. Överläkare Torgny Smedby, vid reumatologen i Östersund, menar att det måste till någon form av civilt uppror.

Överläkaren om Försäkringskassan: ”Det som saknas är någon form av civilt uppror” (29 januari)

Sverige måste visa medmänsklighet, säger Stefan Löfven (S). Detta yttrande inbegriper inte den grupp medborgare som nu nekas ersättning från sjukförsäkringssystemet. De som omfattas av detta yttrande och som är anledningen till denna omtanke från Löfvens regering, är sjuka och sköra människor från fjärran länder som Sverige nu har öppnat upp sina gränser för.

Heléne Fritzon, då migrationsminister och biträdande justitieminister, skrev under ett FN-avtal i Marrakech, Marocko, 10 december 2018, trots att dåvarande övergångsregering inte hade juridisk rätt att skriva under något avtal.

Det avtal som Fritzon skrev under, innebär att Sverige förbinder sig att ta emot sjuka och sköra människor från fjärran länder för att dessa ska erbjudas vård och ett bättre liv i Sverige.

Avtalet heter Global compact for migration, och förbinder värdlandet att kontinuerligt och på ett säkert sätt ta emot migranter. En jämn ström av migranter som redan i sitt hemland får uppehållstillstånd i värdlandet och en resebiljett i handen.

Värdlandet kan inte frånsäga sig åtagandet utan genom underskriften av avtalet överläts all rätt till FN att ombesörja denna grupp migranter. I sammanhanget kan nämnas att Sveriges nordiska grannländer och större delen av de övriga EU-länderna har sagt nej till avtalet.

Nationalekonomen Sandro Scocco menar att det behövs ett tillskott av 90 miljarder i skatteintäkter för att under 2019 kunna upprätthålla de åtaganden som Sverige redan har tagit på sig. Under åren 2016–2018 fick drygt 520 000 invandrare uppehållstillstånd. Det är klart att det behövs folk som jobbar och drar in skatteintäkter!

Britt Marie J. Veijus