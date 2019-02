INSÄNDARE: När det sparas inom skolan får våra barn inte det stöd som de har rätt till

Barn och ungdomar med NPF-diagnoser, inlärningssvårigheter eller andra svårigheter blir ofta felbehandlade av skolan, då dessa barn och ungdomar inte får den stimulans, anpassningar och det extra stöd och förståelse som de verkligen behöver och som skollagen säger att de rätt till.

För dessa barn och ungdomar blir skolan ofta en stor ångestperiod där de känner sig förbisedda, missförstådda, hjälplösa och nervärderade, och de upplever sig själva som dumma i huvudet, kan ingenting, fattar ingenting, är värdelösa. Deras självkänsla alltid ligger i botten.

Att kunna jobba upp självkänslan de förlorat kan ta resten av livet, och många barn och ungdomar mår ofta riktigt dåligt psykiskt. Många blir utåtagerande på ett eller annat sätt, till exempel med självskadebeteenden, stökig i skolan, skapar konflikter och i värsta fall droger.

Vi föräldrar till dessa barn och ungdomar mår inte heller bra. Vissa känner sig otillräckliga och misslyckade som föräldrar, då man sitter på oroande utvecklingssamtal. Har man tur finns det lite positivt att säga om eleven, men man kan få skrämmande samtal från skolan om det ens barn har gjort.

Föräldrar hinner inte med då de jobbar hela dagarna. Skolan har ju inte öppet när man är ledig, eller så tillåter inte ekonomin att man kan ta ledigt, eller så kanske man helt inte orkar med av olika skäl, eller inte törs säga ifrån mot skolans egensinnade och svårbegripliga värld.

Ska man lyckas som förälder i denna värld så måste man ha tjockt skinn på näsan och ett djävulskt engagemang och väldigt mycket ”nej, nu djävlar”. Man behöver nästan vara jurist, eller så får man verkligen studera skollagen paragraf för paragraf.

Här är två fraser ur skollagen 3 kap. 3§: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

Självklart ska skolan hålla budgeten, men det ska inte vara till priset av att våra barn och ungdomars hälsa ska bli lidande för resten av livet, bara för att spara pengar.

Men tyvärr så är det i vissa kommuner och rektorsområden runt om i Sverige; det sparas in på lärarnas fortbildning i viktiga områden, det sparas in på assistenter och resurspersonal, det sparas in på diverse hjälpmedel som behövs i skolan för att underlätta för lärarna och elever under lektionerna, och detta stressar alla inblandade.

Detta är en direkt följd av dessa besparingar och dåliga beslut.

Ge barnen och ungdomarna en chans i skolan