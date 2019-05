INSÄNDARE: Platta till nybyggandet på Storsjö Strand

Vi flyttade till Östersund för att bo här två och ett halvt år. Det är nu 42 år sedan. Staden var vacker och livsmiljön god.

Våra besökare har reagerat på samma sätt, när vi promenerat i stadskärnan - tvärnitat vid varje gränd där vattnet syns och konstaterat: "Guuud, va' vackert!", "Oh my God, it's sooo beautiful!", "It's unique!", "Jag förstår att ni blev kvar!"

Varför inte ta vara på det unika i det lilla område som stadskärnan utgör och spara utsikten? Varför bygga för med någon sorts hamnmagasin?

Östersund blir ändå inte ett Stockholm, Göteborg eller Malmö. Miljonärerna lär knappast lockas till Östersund med sina skattepengar för att bo i lådor på gamla utfyllnadsmassor.

Nej! Politiker av alla kulörer! Lyft blicken mot det unikt vackra Östersund har och platta till nybyggandet på Storsjö Strand rejält! Och riv gärna av magasinen ett par våningar!

Ingrid