INSÄNDARE: Stoppa utredningen om gårdsförsäljning av alkohol

Uttalande antaget vid IOGT-NTO:s Jämtland läns distriktsårsmöte 6 april i Hammerdal

Att ännu en gång utreda gårdsförsäljningen av alkohol är att slösa med allmänna medel. De politiska partierna har klart uttalat att ett införande av gårdsförsäljning av alkohol inte får hota detaljalkoholmonopolet kring försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Sverige tilläts behålla detta monopol när vi gick med i EU, under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar alla produkter rättvist. Den lokala försäljningen kan inte undantas.

Införandet av gårdsförsäljning av alkohol skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol. Två statliga utredningar har kommit till denna slutsats. Att då tillsätta ytterligare en utredning blir bara en kostnad och är ett slöseri med skattemedel.

Inför valet 2018 talade de flesta partier om vikten av trygghet i samhället. En rapport utförd under ledning av Tim Stockwell vid center for Addictions Research of British Colombia, visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet i Sverige skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall per år.

Den som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste se till att minska tillgängligheten på alkohol.

Att uppenbart hota ett av våra skarpaste vapen mot lättillgänglig alkohol och därmed öka alkoholkonsumtionen är att svika våra barn och ungdomar.

Våra krav är att den tredje utredningen angående gårdsförsäljning av alkohol stoppas.

Björn Sandal, distriktsordförande IOGT-NTO