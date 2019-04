INSÄNDARE: Stortorget är en pärla i staden

Svar på ”Stortorget är ett skämt” (28 april)

Vårt torg i Östersund är en pärla i staden! Torg betyder planerad öppen plats, där folket i staden kan ha sina evenemang, ceremonier, samlingar och torghandel. Där ska inte finnas en massa ”lull-lull” som fontäner och annat som är i vägen!

Under VM i skidskytte var det mycket folk som samlades där vid olika evenemang under två veckor. Under helger sommar och höst är det torghandel.

Cykeltävling under sommaren med start och mål på torget. St Olavsloppet går i mål på torget. Under fotbollscupen är torget en given samlingsplats. Under Storsjöyran samlas det mycket folk på torget. Vi har veteranbilsutställningen en gång i veckan under sommaren på torget (har säkert glömt några evenemang).

Torget har en otrolig fin inramning av vackra byggnader och med uteserveringar under sommaren. Vårt torg är i allra högsta grad en levande tillgång!

Man kan fråga sig var alla dessa evenemang skulle hålla till om vi inte hade vårt vackra torg!?

Harriet