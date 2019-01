INSÄNDARE: Var finns föräldrarna?

Fina Östersund, nu måste samhället kliva in på riktigt. Stoppa det som håller på att hända. Nu sätter jag ner foten, jag säger nej till hot och våld. Gör det du med, prata med dina nära och kära.

Flera fall av barn som misshandlar barn i centrala Östersund – polisen: ”Föräldrar eller vårdnadshavare har ett ansvar”

Det är inte tryggt på våra gator längre, inte ens på dagtid. Ska man behöva vara rädd? Att gå skola i stan, det känns sådär. Just nu är jag faktiskt väldigt glad att skolans dörrar är låsta och att vi som går på skolan kan ta oss in via ”blippar”.

Jag kan inte förstå att fina Östersund blivit som lilla Rinkeby, lilla Malmö...

Stephen Jerand (KD) om våldet i centrum: "Det här är en ny utveckling och helt oacceptabelt"

Är det så här ungdomarna och barnen vill ha det? För detta är ungdomar och barn. Att läsa att minderåriga födda 06 och 07 har misshandlats och misshandlat, då får jag en klump i magen. På riktigt.

Snälla rara underbara, du är bara ett barn. Vart har det gått fel? Och ni föräldrar, var är ni?

Litar du verkligen på att ditt barn åker och sover hos sin bästa vän en fredag? Litar du på att ditt barn inte är en av ”dessa”? Litar du på att ditt barn åker hem direkt efter skolan?

Det bör du verkligen ta reda på. För du kan inte släppa ansvaret, det är ditt ansvar som förälder.

Oroliga föräldrar kraftsamlar efter att deras barn blivit misshandlade: ”Vi måste våga ingripa”

Jag kan inte förstå vad som får er att vilja hänga på busstorget, Mittpunkten eller Kärnan. Snälla, busstorget är till för att vänta på sin buss.

Kärnan och Mittpunkten är ingen fritidsgård, stå inte här och bara häng. Vi har många skolor här i Östersund med fritidsgårdar, åk dit. Jag lovar er, ni är välkomna där.

Fina Östersund, fina ungdomar, fina barn, fina vuxna. Nu måste vi öppna ögonen.

Fina Östersund, du har blivit som lilla Rinkeby, lilla Malmö.

Kan vi få ett stopp på detta?

JA. ❤️

Marina Pålsson, Östersundsbo