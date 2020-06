Integrationslaget Cosmos satsar vidare i division 4 – utan ÖFK:s hjälp: ”Vi blev offer för det”

Historien om hur en grupp flyktingar i Darfur United började spela fotboll i Östersund under namnet ÖFK Cosmos är välkänd vid det här laget.

2018 gjorde de sin första säsong i den jämtländska fotbollen och har sedan dess varit en del i Östersunds FK:s CSR-projekt.

Första året blev en succé och klubben flyttades direkt upp till division 5.

– Det integrationsprojekt som vi startat här i ÖFK, kan/borde vara en modell för andra föreningar i Sverige och runtom i hela världen. Vi har mer gemensamt och är mer förenade, än saker som separerar oss. Vi har verkligen visat att vi lever upp till ÖFK:s ledord, ”Strength Through Diversity”, sa Alan Barker, som varit med och lett laget, till ÖFK:s hemsida då.

2019 blev även det framgångsrikt med en kvalplats till division 4.

Där blev dock Stuguns BK och Frösö IF 2 för svåra, men när Bergs IK valde att början om i den lägsta divisionen inför den här säsongen öppnades en plats i division 4.

I slutet av januari meddelade förbundet att ÖFK Cosmos tilldelats platsen.

Alan Barker, som tidigare varit anställd i ÖFK och i dag är ordförande för Cosmos, säger att hans killar känner sig ärade att få spela i division 4.

– Det har varit en fantastisk resa. Och det var därför vi gjorde det, så att vi kunde samla de här grabbarna för att spela som ett lag, för att lära sig och utvecklas som unga män.

Det som började med omkring tio spelare från Darfur United har dessutom vuxit med ytterligare tio från Mellanöstern och Afrika, berättar Barker vidare.

– Så det är verkligen ett integrationslag i den bemärkelsen.

Men trots andra raka uppflyttningen är det inte bara frid och fröjd när laget nu håller på att förbereda sig inför årets första seriematch.

För knappt en vecka sedan berättade han på lagets Facebook-sida att de är i behov av ekonomisk hjälp, närmare bestämt 50 000 kronor, för att klara av verksamheten i år. I inlägget kritiserade han också ÖFK:s ledning för att inte längre prioritera integration.

"(...) The ”new” regime at ÖFK(board and CEO) have now decided that integration and a club for these players is not longer a priority – which – in already tough times (Covid19) puts our future in jeopardy. This is not what we want to do, ask for contributions, but what we have to do."

– Självklart ville vi att klubben skulle fortsätta. Men det är deras beslut, säger Barker.

När togs det?

– I slutet av förra säsongen, innan den här började. Världen känner så klart till ÖFK:s ekonomiska situation. Det är ingen hemlighet. Vägen de har valt är säkert rätt för dem och jag förstår dem. Men vi blev offer för det.

Insamlingen av pengar har dock gått bättre än förväntat och Barker tror att Cosmos kommer klara av att genomföra säsongen fullt ut.

– Det finns en genuin kärlek för de här killarna och deras resa. Vi har fått in mycket pengar på bara 72 timmar. Det är fantastiskt. Det innebär att vi kan fortsätta utvecklas och växa den här säsongen.

Sporten har varit i kontakt med ÖFK:s tillförordnade vd Stig Eklund som hänvisar till klubbens ordförande Mathias Rasteby. Han har dock inte gått att nå.