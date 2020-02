Internationell konferens om krisberedskap i Östersund hotas av coronaviruset – riskerar ställas in: ”Vi måste leva som vi lär”

Konferensen heter Needs (Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies) och hålls årligen på olika orter i världen. Det är femte året den hålls i år och i fjol var den i Uppsala. Dessförinnan har Köpenhamn och Amsterdam stått som värdar.

Ungefär 130 forskare från hela världen har anmält sig, däribland 12 personer från USA. Men också från Italien, som just nu är hårt drabbade av coronaviruset som sprider sig världen över.

De långväga gästerna och just att konferensen handlar om krisberedskap har gjort att Mittuniversitetet måste se över om de över huvud taget kan gå vidare med arrangemanget. De vill inte riskera att sprida smittan ytterligare.

– Vi måste någonstans leva som vi lär, säger Hanna Liljendahl.

Därför började arrangörerna i onsdags att diskutera vilken beredskap de själva faktiskt har.

– Det vi gjorde var att vi i första hand kontaktade Mittuniversitetets krisledning. Men de hänvisade till smittskyddsläkaren på regionen, som i sin tur kontaktade Folkhälsomyndigheten. Där väntar vi fortfarande på svar.

Samtidigt vill arrangörerna hålla sig till evidens och inte agera allt för alarmistiskt.

– Jag tror personligen att hade konferensen varit i dag så hade vi kunnat genomföra den. Men det är först om två veckor och mycket kan hända. Det viktigaste för oss är att vi är beredda.

Nu kommer man fortsatt att hålla deltagarna uppdaterade via konferensens hemsida.

Hur länge till kan ni vänta innan ni måste ge besked om ni kan genomföra konferensen?

– Det är jättesvårt. Vi har tänkt att vi skulle vänta tills en vecka innan, men ju tidigare vi kan ge besked desto lättare blir det för deltagarna att boka av. Det gör också att vi kan minimera kostnaderna som är kopplade till det här, säger Hanna Liljendahl.

Jämtlands län har ännu inte haft några fall av coronaviruset.