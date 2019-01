Dahlén om sitt lyft, Timrås chanser – och nya hyllningen till Elias: "Hade nästan varit en skandal"

11 mål och 11 assist på 44 matcher har det blivit för Jonathan Dahlén under säsongen med Utica Comets i AHL.

Under förra veckan visade Dahlén att formen är på uppgående, i onsdagsmatchen mot Syracuse blev Dahlén tvåmålsskytt och det innebar att han hade gjort tre mål och en assistpoäng på de tre senaste matcherna.

– Det har gått ganska bra nu. Det har varit kul, jag har fått spela mycket den senaste tiden och jag har kommit in i en bra form igen, säger Dahlén.

Samtidigt har den tidigare Timrå IK-profilen också fått hantera motgångar i Nordamerika.

I mitten av december tacklades Dahlén fult i sarghörnet i en match mot Binghampton – och 21-åringen drabbades av en hjärnskakning.

Nu berättar han om smällen.

– Jag blev lite chockad, jag kommer bara ihåg att jag plötsligt satt i läkarrummet och jag minns inte vad som hade hänt. Jag har lite minnesförluster och så från det. Det var lite otäckt, men som tur är så återhämtade jag mig ganska snabbt. Jag var tillbaka och kunde spela efter någon vecka, säger Dahlén.

Det var hans första hjärnskakning i karriären.

– Jag har klarat mig undan det på ett bra sätt, säger han.

Hur ser du på tacklingen?

– Jag har sett tacklingen i efterhand och han var större än mig och hoppade in med armbågen i bakhuvudet så det var en sådär tackling. Han fick ju tre matchers avstängning och jag missade tre matcher så det jämnade väl ut sig.

Frånvaron kom olägligt. Jonathan Dahlén hade producerat starkt innan den olyckliga situationen. Coachen i Utica uttalade sig om att Dahlén var het och media i Vancouver började spekulera kring om en uppflyttning och till NHL-klubben kunde närma sig.

– Det var så klart väldigt dålig tajming, jag hade precis gjort fyra mål på fyra matcher och sedan fick jag tacklingen. Efter det fick jag vila ett tag och när jag kom tillbaka så var det nästan tio matcher där jag bara gjorde två poäng. Men nu har jag fått bra förtroende och levererat så det är skönt.

Just förtroendet från Uticaledningen har annars varierat, precis som istiden.

– Det har inte alltid varit så mycket speltid och trots att jag gjort två mål mot Syracuse så fick jag bara tre byten i sista perioden. Det har inte varit så kontinuerligt, men den senaste tiden har det gått bra, säger Dahlén.

Han fortsätter:

– Det känns inte riktigt som att de litar på mig i vissa situationer ibland och då har jag inte fått spela, men jag försöker jobba på saker på träningarna för att visa att jag vill spela och att jag kan göra bättre.

Känner du dig närmare NHL?

– Ja, det tycket jag absolut. Jag har gjort det bra de senaste matcherna. Sedan vet man ju aldrig hur de tänker och så, vad jag vet har de fullt lag där uppe (i Vancouver) och det krävs något för att jag ska få chansen. Jag får fortsätta spela bra här och sedan får man hoppas att jag får chansen att visa vad jag går för i slutet av säsongen.

– Jag vill visa vad jag kan och att jag kan leverera på nästa nivå också.

Har du kvar tålamod att fortsätta vänta?

– Ja, just nu är det fullt fokus. Jag hade en ganska tuff period där jag inte gjorde så mycket poäng efter skadan, men nu har jag gjort det bästa av det här när jag fått chansen att spela mer. Jag är lite på gång och jag hoppas att jag inte får fler skador nu.

Har du tänkt på att återvända till Sverige?

– Nej, det är inte aktuellt just nu i alla fall. Nu känner jag att jag har kommit igång lite här och jag vill fortfarande försöka ta mig till NHL. Så länge jag får spela här och känner att jag kan leverera och känner att jag är på tapeten att få spela NHL så kommer jag inte att åka härifrån.

Under inledningen av säsongen blev det mest assistpoäng för den annars notoriske målskytten Jonathan Dahlén, men under de senaste månaderna har puckarna börjat ramla in.

– Det är skönt, det är ju mål jag vill göra. Jag tycker att det har varit väldigt skönt att få känna att jag kan göra det här också och jag hoppas jag kan fortsätta smälla dit några puckar. Då kommer självförtroendet och fler mål.

Nyligen berättade storstjärnan och hela NHL:s succérookie Elias Pettersson, i en intervju med hockeynews.se, om att han längtar efter att få återförenas med Dahlén i Vancouver.

– Jag längtar också, vi brukar ha roligt tillsammans och det vore kul att få komma upp till Vancouver och inte bara få vara på isen med Elias, utan även vara med varandra utanför och skratta och snacka, säger Dahlén.

Han är förstås imponerad av vad vännen och den tidigare lagkamraten presterat i NHL under säsongen.

– Det hade nästan varit en skandal om han inte hade varit uttagen till All Star-matchen. Det är bra, väntat och välförtjänt. Det var ju tråkigt nu att han missade några matcher på grund av skadan, men nu är han tillbaka och jag hoppas att han kan fortsätta leverera som han gjort. Han har visat att han är en av världens bästa.

Från hemmet i Utica försöker Jonathan Dahlén se så många Timrå IK-matcher i SHL som han kan.

– Jag tycker att de spelar riktigt bra, ofta har Timrå varit det bättre laget. Jag tycker att det känns som att de definitivt kan undvika kval om de får lite mer flyt och hittar vägar att vinna matcher, säger Dahlén.

– Även fast jag personligen tycker att de har varit bättre i många matcher så har de ändå förlorat i slutet. De får försöka hitta vägar att hålla ut och inte släppa in kvitteringar eller avgörande mål i slutet. Ibland kanske man behöver stänga ned och ta det till övertid och försöka avgöra där.

Redan i höstas pratade Dahlén om att han hade en förhoppning om att Timrå inte skulle visa någon respekt för motståndarlagen och han tycker att klubben tagit för sig.

– De spelar riktigt rolig hockey tycker jag och försöker ta för sig, det är ingen tråkhockey för att man kommer från Hockeyallsvenskan. Jag är otroligt imponerad av det än så länge och jag tycker att de förtjänar att undvika kval.