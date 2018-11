ÖIK vann på hemmaplan – slumpmål avgjorde: "En isare från blå"

ÖIK började klart bättre. 1–0 efter 24 sekunder, när Linus Wenersson Libäck kom fri och enkelt placerade in matchens första mål. Ö-vik kom in mer i matchen efter den tunga inledningen, bland annat med ett stolpskott.

Östersund fick med knappt fem minuter kvar av första perioden, ett powerplay när Conny Strömberg blev utvisad. Då kom tvåan, Linus Wernersson Libäck med sitt andra i matchen.

– Jag trivs bra i kedjan, jag måste tacka brorsan och (Elias) Bjuhr som hjälper mig bra. Första överlag perioden var bra. Vi höll oss borta från utvisningsbåset, något vi har jobbat med, säger Linus Wernersson Libäck, som leder poängligan i norrettan, på 22 pinnar.

Örnsköldsvik öppnade andra perioden starkare, målet kom också omgående genom Simon Engström. Gästerna skapade fler chanser efter det också. Då valde ÖIK att ta timeout, med halva mittenperioden spelad. Betydligt mer övertygande spel i andra från ÖHF.

– Jag tycker att Ö-vik kom ut mer aggressivt i andra och forecheckade högt. Vi klarade inte riktigt av att hantera det, vi spelade fast oss och försökte vårda pucken för mycket. Vi har inte varit så mycket i egen zon som i den andra perioden, på hela säsongen, säger ÖIK:s tränare Kjell-Åke Andersson.

I tredje kvitterade Örnsköldsvik efter bara 54 sekunder av perioden. Efter det stod spelet och vägde. Båda lagen skapade chanser att sätta dit ledningspucken.

– Vi justerande en del till tredje och såg mer kontrollerande ut. Efter deras 2–2 reser vi oss, säger Andersson.

Med drygt 30 sekunder avgjorde ÖIK, med ett riktigt slumpmål. Marwin Ingmarsson slängde in en puck mot mål, som slank in under Oliver Dackells benskydd.

– Det var riktigt skönt. En isare från blå, den var helt underbar faktiskt, säger Linus Wernersson Libäck.

Tre nya poäng för ÖIK som nu ligger femma i hockeyettan norra. Ett av de stora hoten inför lördagens match, var Conny Strömberg som öst in poäng sedan han anslöt till Örnsköldsvik.

– Jag har ju spelat med Conny några år. Även om han är långsammare nu, så är han precis lika smart. Vi var tvungna att håll koll på honom, han är exceptionellt bra när han får tid med pucken. Jag är nöjd med vårt boxplay, vi stängde ner dem där idag, säger Andersson.

Östersunds IK–Örnsköldsvik Hockey 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

Mål:

ÖIK: Linus Wernersson Libäck (2), Marwin Ingmarsson

ÖHF: Simon Engström, Johan Nilsson

Skott: 34–31

Utvisningsminuter: 4–12

Publik: 1 115