Tusentals timmar i ÖIK:s tjänst – "Kjella" vägrar ge upp: "Ibland undrar man vad man håller på med"

Intervjutillfället inleds med en kort och enkel faktaruta. Svaret på frågan "intressen utanför hockeyn" blir längre än förväntat. "Kjella" räknar då upp allt från musik, golf, trav till friluftsliv samt familjen och barnens idrottande.

Det finns alltså tid för något annat än hockey?

– Det man märker sedan man blev tränare på riktigt de här två åren är att det blir väldigt lite tv. Man tittar på lite hockey och har med sig så att man kan göra i ordning lite video. Det kan man tycka är jobb, men det är också ett intresse och jag väljer hellre det än att se en deckare, säger "Kjella" och fortsätter:

– Jag somnar också alltid till Aktuellt eller Uppdrag Granskning så att jag ser till att hänga med.

Trots att Kjell-Åke Andersson nu kombinerar rollen som huvudtränare med att vara säljare i klubben är han snabb att påpeka att han för tillfället har en lägre arbetsbelastning än vad han många gånger haft både som spelare och som klubbchef. Han har nu också ny hjälp i organisationen genom bland andra Nils Bergström som ny kanslichef och Nisse Höglund som säljansvarig.

– Vi har också förmånen att ha folk anställda. Det finns jättemånga föreningar där det finns människor som lägger otroligt mycket tid helt ideellt. Jag brukar säga att det ingår ideella timmar om man är anställd i en förening.

Under tiden Kjell-Åke Andersson var klubbchef finns exempel på när han var först på isen direkt efter en avslutad A-lagsmatch för att påbörja arbete med att lägga golv inför konserter eller andra evenemang som skulle arrangeras i ishallen.

Kan du delegera mer nu?

– Det finns vissa som säger att jag är dålig på att delegera. Jag tycker själv att jag är bra på att delegera. Jag vet att jag har ett kontrollbehov. Jag är väldigt mån om den här föreningen och jag skulle säkert kunna kapa lite tid på att strunta i vissa saker.

Men du ser inte kontrollbehovet som någon belastning?

– Nej, inte för mig själv (skratt). Jag har jobbat med väldigt mycket ansvar i tio år och vissa saker har jag kunnat släppa helt, men samtidigt är man väldigt mån om föreningen också. Märker jag att jag hjälpa med att lägga ett golv eller vad som nu behövs göras har jag väldigt svårt att låta bli att hjälpa till. Jag var klubbchef i över tio år och det går inte över en natt att bara släppa allt. Vissa saker måste jag svara på och hjälpa till med för att ge den som ska ta över chansen att göra det. Men det blir bättre vecka för vecka.

Han har lagt ner oerhört mycket jobb på klubben. Jag tror inte folk förstår det

Nils Bergström, som numera är kanslichef, är en av personerna som Kjell-Åke Andersson nu kan delegera till.

– I min nya roll är det superviktigt att han finns här, annars hade jag känt mig ganska lost. Ibland kommer saker som jag inte har någon aning om nu och då kan jag gå till honom, vilket är en stor trygghet för mig.

Som spelare har Bergström jobbat nära Kjell-Åke Andersson i hans roll som både klubbchef och tränare. När han ombeds beskriva "Kjella" är det engagemanget som dyker upp först.

– Det som man tänker på direkt är att han brinner oerhört mycket för ÖIK. Han vill att allt ska vara perfekt i ÖIK. Senast för några dagar sedan sa jag till honom, i och med mina nya uppgifter, att det är helt sjukt att han gjort det här i 15 år. Han har lagt ner oerhört mycket jobb på klubben. Jag tror inte folk förstår det.

Själv vill Kjell-Åke Andersson tona ner bilden om att han inte gör något annat än att jobba för Östersunds IK.

– Det där blir ju nästan en myt. Det är klart att jag inte jobbar dygnet runt. Jag har ju tre barn och ser jättemånga av deras matcher och skjutsar till träningar. Jag jobbar många timmar men har också fördelen att lägga timmarna där det passar. Jag kan välja att jobba 21–23 och då är det inte någon som bryr sig, säger "Kjella", som däremot erkänner att det har funnits tillfällen då han tvivlat på att jobbet är värt allt slit, men att han oftast brukar komma på andra tankar.

– Ibland undrar man vad man håller på med. Det kan handla om när vi inte gått upp eller när vi såg ut att aldrig få till arenan. Men det brukar gå ganska fort att hitta energi och rikta det framåt i stället. Det tycker jag att jag är bra på.

Vad är belöningen för allt jobb?

– Belöningen är bland annat att se att vi har fler barn än någonsin som spelar hockey i den här föreningen. Det är också en belöning att vara i den här arenan. Även om vi inte byggde någon arena så lade vi otroligt mycket tid tillsammans med kommunen på den, så det är en belöning varje dag att få komma hit. Den allra största belöningen skulle vara att nå hockeyallsvenskan.

Som huvudtränare är avancemanget det som hägrar mest. Jobbet som huvudtränare i lagidrott på elitnivå är också ett av de mest utsatta och osäkra som går att hitta.

– Det vet man om när man går in i det här. Jag har ju suttit på andra sidan och pratat med tränare när de inte fått fortsätta, så det är inga konstigheter. I uppdraget just nu är jag här den här säsongen, sedan tänker jag inte så mycket längre. Jag är här och nu och försöker göra den här säsongen så bra som möjligt.

Fjolårssäsongen, som var Anderssons första som huvudansvarig för A-laget, tog slut med en play off-förlust mot Tranås tidigt i mars. När Andersson blickar tillbaka ser han däremot en helg en månad tidigare som präglade utgången mer, som ÖIK kan ta lärdom av.

– Vi började säsongen väldigt bra och kunde jobba på i lugn och ro. Då kunde vi jobba med prestationen under hösten och det var väldigt bra för oss. Sedan vann vi Västerås hemma, Lindlöven hemma och Västerås borta. Framför allt segrarna mot Västerås är inget man tar för givet. Det var otroliga prestationer av laget och då kändes det som att vi hittat rätt, att vi kunde ta nästa steg. Lindlöven borta, dagen efter, blev jobbig när vi inte orkade hålla i en dag till. Förmodligen var det mentalt. Det är så lätt att man tror att går av sig självt. Där tror jag att vi hade kunnat lyfta, men det blev inte så.

Att Västerås IK, som till slut avancerade till hockeyallsvenskan, besegrades av Östersunds IK dubbelt i allettanspelet är något som "Kjella" har blandade känslor inför.

– Man blir så klart förbannad och tänker att det kunde varit vi, men samtidigt är det ett kvitto på att vi inte är så långt borta. Vi som håller på med det här vet att det finns 48 hockeyettan lag. För att gå upp måste du dessutom vara bättre än minst ett allsvenskt lag. Vi vet att vi är vi är någonstans kring plats 7–10 i löneligan. Skulle det sedan vara sanningen finns det ingen anledning att spela, men man måste ha förståelse för att det spelar roll. För oss innebär det att vi måste jobba hårdare och vara ännu bättre. Vi möter en del lag som har väldigt mycket större resurser än oss men vi har slagit dem förr och kommer göra det igen.

Den allra största belöningen skulle vara att nå hockeyallsvenskan

Målet om allsvenskt spel har varit uttalad men aldrig riktigt nära under slutet av de senaste säsongerna.

– Tittar jag tillbaka så anser jag att vi alla år haft lag som haft kapacitet att gå upp och det har vi i år också. Det finns ingen sådan tvivel. Det är klart att det går, men det är bara frågan om att vi måste göra rätt saker hela tiden. Vi startade något i fjol där vi har en tydlig spelidé i hela föreningen där vi fokuserade mycket på grunderna. Det vi tagit med oss nu är att vi utvecklar det och jobbar med fler saker.

Nils Bergström menar att Kjell-Åke Andersson har kapaciteten som tränare att ta laget till nästa nivå.

– Ja, det tror jag absolut men det är ingen som kan göra det på egen hand. Dels måste han ha ett ledarteam runt sig, vilket jag tror att han har nu med Molin, men det handlar också om vilket lag man har. Det spelar ingen roll hur duktig tränare du är, du måste ha rätta laget och tur också.

Vilka styrkor har han som tränare?

– Framför allt har han en sjuk blick för spelet. Han kan se en match på tv och se direkt när det blir ett mål att det är en situation som hände långt innan som var anledningen. Det kan jag också se på reprisen, men han ser det direkt. Han är taktiskt smart. Sen hade jag kunnat önska att han varit lite tuffare i vissa lägen. Han är i grunden en väldigt snäll person, men ibland skulle han nog kunna vara lite tuffare mot den enskilde spelaren.

Framför allt har han en sjuk blick för spelet

När Andersson jämför årets trupp med fjolårets menar han att laget är starkare.

– Nu har vi haft en hackig försäsong med många skador, men tittar vi på de spelare som vi har så tycker jag att vi är bättre i alla lagdelar, säger "Kjella", som lyfter unga målvakten Hugo Kullander och uppflyttade egna produkten August Hansson som två spännande unga spelare.

På backsidan menar Kjella också att truppen är starkare med tanke på att de sena nyförvärven från fjolåret nu är i full form och inne i truppen.

– David Westlund kom sent i fjol och jag skulle hävda att han är hockeyettans bästa back. Han är nyttig på alla sätt med spetskvalitéer i sitt backspel samtidigt som han spelat på hög nivå. Solomon Frisell kom också sent i fjol och ser otroligt bra ut, säger "Kjella", som också lyfter en mer spetsig forwardssida och att Petter Runesson är på gång snart.

Efter det som, enligt Andersson, blev en onödigt spännande premiärmatch mot Teg väntar nu hemmapremiär mot Kiruna IF och Asplöven till helgen.

– Det är speciellt med hemmapremiär. Det bubblar lite och det är bra stämning. Det är en jättebra vecka att vara hockeytränare.

Om du redan nu ska blicka fram mot våren. Hur ser ett drömscenario ut?

– Det man ser framför sig är en fullsatt arena och en kvalserie. Det är det roligaste scenariot och det är så klart det vi vill ha.

Kjell-Åke Andersson

Ålder: 46

Familj: Gift med tre barn.

Uppdrag: Huvudtränare och säljare i Östersunds IK.

Intressen utanför hockeyn: Musik, golf, trav till friluftsliv och familjen med barnens idrottande.

Aktuell som: Den som ska leda ÖIK i jakten på avancemang till hockeyallsvenskan under säsongen, som inleds på hemmaplan under helgen med matcher mot Kiruna IF och Asplöven.