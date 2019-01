Formstarkt Östersund vände och vann mot Borlänge – Bjuhr segerskytt

Tvåan och ett formstarkt Östersund mot femman Borlänge började i rasande tempo. Första perioden var kanske den bästa i år i ishallen.

Intensivt, mycket skridskoåkning och två lag som tog varje chans att attackera.

Borlänge var klart bäst i början. Man kom ut ur egen zon på ett snabbt och effektivt sätt och borde kanske haft en större ledning än 1–0. Målet var frukten av en snabb kombination där Christoffer Jansson direktsköt in pucken vid bortre stolpen.

Tim Juel, seriens procentuellt bästa målvakt just nu, hann inte med i sidledsförflyttningen.

Östersund avslutade perioden bäst och fick också in 1–1 efter ett vackert solomål av Pontus Wernersson-Libäck. Den snabbe hemmaforwarden drog en back, skar snyggt in från hörnet och lade in pucken med backhand.

Andra ronden gick till hemmalaget. Stärkt av ett tidigt 2–1-mål i power play av Elias Bjuhr (styrning på backskott) tog man ett rejält grepp. Man åkte skridskor, var först på puckarna och Borlänge tvingades jaga puck.

Energifaktorn var helt klart i Östersunds favör. Hemmaspelarna jobbade stenhårt i backcheckingen och vann dueller över hela isen. 2–1-ledningen var i det här läget fullt motiverad.

Även om Borlänge klev upp i banan och var bäst i periodens slutdel, var det här helt klart Östersunds bästa sekvens så långt.

Sista perioden och Östersund fortsatte att hålla laget kompakt. Borlänge hade mer puck och fick ned hemmalaget i försvarszon, men det blev få klara avslut nära mål. Ja, inte ens seriens poängkung Markus Persson kom någon vart mot det åkstarka hemmalaget.

Jo, en gång, men då räddade Juel när Persson kom loss från en position bakom målet. Borlänges försök att ta ut målvakten och spela sex-mot-fem i slutet betalade sig bara i form av en hård press – inte så mycket mer.

David Westlund och kompani löste det på ett snyggt sätt.

Östersund är därmed fortsatt obesegrat och ser helt klart ut att kunna ta upp kampen om de första platserna i serien. Laget har ett fint vapen i förstafemman, men här finns kompetenta spelare över hela linjen.

Borlänge öppnade matchen på ett imponerande sätt, men sjönk successivt ihop. Man tappade skridskoåkningen och kom sällan till några farliga avslut nära mål. Totalt sett en tråkig avslutning på matchen för dalalaget.

Matchfakta

Östersunds IK-Borlänge 2–1

1–1, 1–0, 0–0

Första perioden: 0–1 (12.35) Christoffer Jansson (Halvordsson/Kaijser), 1–1 (14.49) Pontus Wernersson-Libäck (Näslund).

Andra perioden: 2–1 (0.27, PP) Elias Bjuhr (Westlund/L Wernersson-Libäck).

Skott: 23–25 (8–11, 9–5, 6–9).

Utv: 4–4 minuter.

Domare: Joakim Samuelsson.

Publik: 1 527.