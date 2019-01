Slutseger för Svegshockeyn: 12-2 mot Strömsund i säsongens sista match

Victor Axelsson från Svegs IK hjäkpte till i kassan, och släppte in 221 fans till fredagens match.

– Det gick bra för Sveg, de hade bra spelare, bland annat Tim Santopalo som gjorde flera mål, säger Victor Axelsson.

Magnus Persson är ordförande för Svegs IK Hockey, och är nöjd med avslutningen.

– Det är till Sveg det kommer mest publik i den här serien. Ishallen har ett fantastiskt läge mitt i byn med alla förutsättningar, säger Magnus Persson.

Hur ser det ut med nyrekryteringen för A-laget?

– Det ser lite klent ut med rekryteringen just nu. Dels för att unga spelare som vill komma in på hockeygymnasium i Mora eller Timrå lämnar Sveg redan efter årskurs åtta. De vill spela i U16, som är en plantskola för att komma in på hockeygymnasium. Det andra är att ishallen brann för ett antal år sedan, och då var det flera årskullar som blev utan is. De som är födda 04, 05 och 06 är för unga att spela i a-laget nu, men när de blir äldre kommer det komma fler produkter, säger Magnus Persson.

Kommer ni att fortstätta ha utländska spelare för att få ett full A-lag?

– Jag skulle bedöma att i alla fall tre år behöver vi fylla på med spelare utifrån. Efter det har vi en större stomme. Då kan vi köpa in två riktigt bra spelare utifrån som spetskompetens. Nu tar vi hit spelare för att få ihop ett lag. Vi har fått erfarenhet av att hantera utlänningar, skriva kontrakt, och nu är vi bättre rustade än innan.

Men ni ska inte bli ett hockeyns Ytterhogdal?

– Nej, A-laget är för Svegsungdomar. I dag fyller vi bara på med utlänningar. Vi behöver ändå ha tre femmor på en bortamatch och två målvakter. Vi behöver vara omkring 20 spelare. Det som fattas får vi köpa in. Vi känner ganska många importer, och de vi haft här har kompisar. Jag tror vi har möjlighet att få hit 10 utlänningar om så behövs.

Jonas Edén spelade sin sista match i A-laget på fredagen. Han har själv varit elitspelare, bland annat i USA och Tyskland, och spelat i allsvenskan i Sverige. Efter många år varvar han nu ner, men han fortsätter med träning.

Är det inte sorgligt att sluta i A-laget?

– Absolut. Men jag fortsätter vara engagerad. Jag är tränare åt ett ungdomslag sedan fyra år, U12. Där har jag en son och en dotter som spelar.

Så ditt ungdomslag kan senare bli de som fyller platserna i A-laget?

– Ja, nu har vi ett U14 lag, men det är lite glest. Vi har väldigt många som tränar och inte spelar matcher, spelare runt 20 år. Vi ska prova att få dem att börja spela matcher till nästa år, säger Jonas Edén.

Så det kan bli ett lag med mest lokala spelare i framtiden?

– Ja, det det är det som är min tanke och ambition. Om i stort sett hela laget är från Sveg, det skulle vara roligt att se.