William Nylander hade uppvisning när Tre Kronor vann svängigt drama mot Schweiz

Schweiz fick en smakstart på lördagsmatchen mot Tre Kronor när Sven Andrighetto hittade rätt med en backhand som smet in under Henrik Lundqvist efter en snabb kontring. En ledning som kvitterades innan den första perioden var över.

Med dryga minuten kvar att spela kunde nämligen Alexander Wennberg styra in ett skott från John Klingberg i numerärt överläge.

Tidigt i den andra perioden kunde William Nylander ge Tre Kronor ledningen för första gången i matchen, men det blev en kortvarig sådan då Joel Genazzi kvitterade bara två och en halv minut senare. Då Erik Gustafsson ge Tre Kronor ledningen på nytt bara 30 sekunder efter Genazzis 2–2-mål.

I den tredje perioden var det Schweiz som var det bättre laget och när Anton Lander satt på botbänken kunde Gaetan Haas prickskjuta in 3–3 efter tio och en halv minut. Precis som i den andra perioden när Schweiz kvitterade svarade Sverige direkt. William Nylander tog in pucken i offensiv zon, tittade upp och hittade en släpande Oliver Ekman-Larsson som skickade in 4–3 via ena stolpen.

Ett mål om blev matchens sista trots ihärdig press från Schweiz under matchens sista minuter.

Matchens ilska

När Schweiz prickade in 3–3 genom Gaetan Haas i numerärt överläge var det rejält irriterat i det svenska laget. I en duell framför det svenska målet blev John Klingberg av med klubban och sekunder senare låg pucken i mål bakom Henrik Lundqvist. Detta i kombination med att de svenska spelarna tyckte att en schweizisk spelare fallit lätt för att föranleda utvisningen på Anton Lander som Haas utnyttjade, böev det rejält ilsket i Tre Kronor. På repriserna stod det dock klart att inget regelbrott föranlett Klingbergs klubbtapp, utan han hade helt enkelt fastnat med den i det svenska målet.

Matchens tre bästa spelare

1. William Nylander, forward, Tre Kronor

2. Roman Josi, back, Schweiz

3. Gaetan Haas, forward, Schweiz

Matchfakta

Tre Kronor–Schweiz 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (4.09) Sven Andrighetto (Gaetan Haas), 1–1 (18.44) Alexander Wennberg (John Klingberg) spel i numerärt överläge.

Andra perioden: 2–1 (5.20) William Nylander (Patric Hörnqvist, Adam Larsson), 2–2 (7.58) Joel Genazzi (Roman Josi), 3–2 (8.28) Erik Gustafsson (William Nylander)

Tredje perioden: 3–3 (10.27) Gaetan Haas (Tristan Scherwey, Christoph Bertschy) spel i numerärt överläge, 4–3 (11.47) Oliver Ekman-Larsson (William Nylander, Alexander Wennberg)

Skott: 29–24 (12–6, 10–11, 7–7)

Publik: 9 085, Ondrej Nepela Arena.