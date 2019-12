Jamal jobbade 77 timmar i veckan på Storlien Handel: ”Frågade varför jag inte fick min lön”

Upptäckten av ohyra och misstänkt matfusk blev till slut för mycket. I höstas tvingades livsmedelsbutiken Storlien Handel att stänga.

Kvar blev personalen. Jamal är en av dem. Han har jobbat sju dagar i veckan, 11 timmar om dagen sedan han kom dit i maj.

– Not good. What can I do, säger han.