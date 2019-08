Jämtland baskets lagkapten RT Guinn uttagen till framtidslaget – landslagsledaren: "Han är en otroligt bra ledare"

Totalt är de 20 stycken som är uttagna till kommande träningsläger med framtidslaget. Ett lag som är som ett sorts B-landslag till Sveriges basketlandslag. Där får unga talanger eller äldre rutinerade spelare chansen att visa vad de går för och kanske att de i framtiden får en plats i A-laget.

En av de 20 som blivit uttagen till framtidslaget är Jämtland baskets lagkapten, RT Guinn. Den 38-årige forwarden, som nyligen blev svensk medborgare, kan alltså i framtiden få chansen att representera Sverige.

– RT står upp och säger att han vill vara med i landslaget och det är jag otroligt glad för. Han kan bli aktuell för spel i framtiden, han är ingen ung talang som vi ska in och bedöma utan vi vet att han har kompetens, säger Fredrik Joulamo och fortsätter.

– Han har en enorm erfarenhet, är en bra person och en otroligt bra ledare. Han har därför en kort start sträcka för att kliva in i landslaget och göra något bra, något som vi kan behöva om det skulle visa sig att det fattas någon spelare till EM-kvalet eller senare EM.

Framtidslaget samlas på måndag i Östersund för träningar under veckan och sedan under nästkommande helg spelas två landskamper mot Norge. Två andra med kopplingar till Jämtland som kommer delta under lägret är Niklas Larsson och Gustav Hansson.

EM-kvalet börjar i februari 2020 och EM spelas sedan 2021 i Tyskland, Tjeckien, Georgien och Italien.