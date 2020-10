Jämtland ersätter Lewis med landslagsmeriterade guarden – premiären fortsatt i fara: ”Inte fått några positiva besked”

Under torsdagen presenterade Jämtland Basket att landslagsmeriterade Charles Barton jr kommer att fungera som en korttidsläsning för Zack Lewis som inte kommer att spelklar till veckans matcher då säsongen drar igång. Lewis ådrog sig en underkroppsskada i matchen mot Nässjö under försäsongen.

– Vi får en erfaren spelare som snabbt kan komma in i vårt program, vi slipper slita för mycket på övriga truppen och undvika att ändra för mycket i rollfördelningen och ”Challe” får en bra inledning på säsongen, säger Jämtland Baskets head coach Adnan Chuk till klubben.

Barton kommer att tillhöra Jämtland Basket under inledningen av säsongen. Han avslutade fjolårssäsongen i Österrike tillsammans med Gmunden innan corona satte stopp.

– ”Challes” ambition är förstås att hitta ett utlandsjobb under hösten men det är en speciell situation just nu. Med stor osäkerhet även ute hos de europeiska klubblagen. För vår del blir det här en bra och kostnadsneutral lösning. Förvisso kortsiktig men det känns som det mesta handlar om det korta perspektivet just nu, säger Jämtlands klubbdirektör Pecka Johansson till klubben.

Premiären mot Umeå på tisdag kan ställas in efter coronautbrottet i Umeå. I dagsläget är det högst osäkert om matchen blir av. I stället kan säsongspremiären komma att bli nästa lördag hemma mot Luleå för Jämtlands del.

– Vi avvaktar men jag är ganska inställd på att man kommer att flytta matchen mot Umeå. Vi får jobba med ganska korta perspektiv just nu känns det som. Det är lite problematiskt. Utgångsläget är att vi inte spelar match när det finns covid i trupperna. Vi är standby, säger Pecka till Sporten.

I dagsläget finns inget officiellt beslut från förbundets sida om matchen kommer att bli av eller flyttas fram.

– Klubbarna har meddelat att de är sjuka. Vi väntar på att få kontakt med deras smittskyddsläkare, det är det som kommer avgöra. Vi har ett protokoll som vi följer, säger Olle Lundén, tävlingsansvarig på Svenska basketbollförbundet till Radiosporten.