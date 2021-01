Jämtland fortsatt hårt drabbat av skogsbränder – nu ska man lättare få hjälp av helikoptrar

Under 2020 var Västernorrland och Jämtland de hårdast drabbade länen i landet av stora skogsbränder. I alla fall om man ser till antalet utryckningar av MSB:s flygande resurser, som hjälpte till med släckningsarbete.

Juni månad var landet hårdast drabbat av större skogsbränder som behövde hjälp från MSB. Då gjordes 31 insatser, jämfört med 11 insatser i maj och 7 insatser i september.

Jämtlands län krävde 9 insatser under året, Västernorrland 14 och Norrbotten 6.

MSB har fått rycka ut allt fler gånger med sina flygande resurser de senaste åren. De två år de funnits till för kommunal räddningstjänst att kalla in, har insatserna ökat. 2019 användes helikoptrar från MSB i 37 insatser jämfört med sommaren 2020 då helikoptrar krävdes vid 58 insatser. Inför 2020 köpte MSB in mindre vattenskopande flygplan. De användes i 5 insatser under året.

Större och svårsläckta skogsbränder involverar aktörer på samtliga nivåer inom krisberedskapssystemet, från lokal räddningstjänst, till länsstyrelser och MSB. Skogsbränderna 2018 visade att kommuner enklare behöver kalla in hjälp från högre ort.

I år får MSB ett utökat mandat att fördela och prioritera resurser, som nationella förstärkningsresurser för skogsbrand. Det ska förhoppningsvis effektivisera hanteringen av skogsbränder.

För att fortsätta utveckla samarbetet mellan länsstyrelserna i landet, kommunala räddningstjänsterna och MSB tar man nya krafttag i vår. Med digitala möten ska man fortsätta stärka Sveriges samlade förmåga inför skogsbrandsäsongen 2021.

– Samverkan och god förståelse för varandras operativa verksamhet är nyckeln till effektivitet och kraftfullhet vid hantering av skogsbränder, säger Erik Flink, projektledare på enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Mötena ska ge de olika aktörerna ett forum för samarbete. Det ska också göra att MSB kan anpassa sig efter hur det ser ut på olika platser i landet, och även säkerställa att man kommunicerar på rätt sätt om det nationella stöd till länen som finns.

Förutsättningarna för kommunala räddningstjänsten att själva bekämpa en skogsbrand är väldigt olika över landet.

– En snabb första insats med flygande resurser är särskilt viktigt i områden med glest vägnät och mindre eller färre räddningstjänstresurser. Uppgiften för MSB:s flygande resurser är ofta att hålla nere branden tills räddningstjänsten får resurser på plats och räddningstjänstpersonalen kan få kontroll över branden, säger Erik Flink.