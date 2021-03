Jämtland sannolikt i tredje vågen av smittan – brittiska mutationen bakom ökningen

I två veckor i rad har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat exponentiellt i länet. Förra veckan bekräftades 337 fall, vilket är det högsta antalet sedan början av januari, då den andra vågen ebbade ut.

– Det är såklart en oroande utveckling. Från vecka sju till åtta såg vi en ökning med 25 procent i antalet fall. Vi ligger fortfarande på riksgenomsnittet, men vi kan förvänta oss att det kommer att fortsätta öka, säger Annika Ersson, smittskyddsläkare på Östersunds sjukhus.

Region Gävleborg gick under måndagen ut med att de var inne i en tredje smittovåg. Annika Ersson säger att även Jämtlands län nu är på väg in i tredje vågen.

– Det är en ökad smitta och vi förväntar oss att ökningen kommer fortsätta, och det är väl det som menas med en våg, säger hon, och fortsätter:

– Men hur den vågen kommer att se ut kan vi påverka själva genom att se över hur vi agerar i kontakten med andra. Följer vi rekommendationerna kommer inte smittspridningen att gå lika fort. Om inte, så kommer vi att få en kraftigare våg. Det är särskilt viktigt när vi har ett sportlov framför oss. Vanligtvis efter lov brukar infektioner, som influensa och vinterkräksjuka, att öka på skolor och arbetsplatser. Det är viktigt att komma ihåg att inte umgås med vänner och släktingar som man inte har träffat på länge.

Under vecka sju var 138 av de runt 270 fallen sannolikt av den brittiska mutationen, säger Annika Ersson, och är därför nu den dominerande varianten i regionen.

– Den är att döma mer smittsam, vilket för med sig en risk nu under smittspridningen då den riskerar att gå snabbare och snabbare. Därför är det nu extra angeläget att vi blir bättre på att följa rekommendationerna, säger Annika Ersson.

Antalet personer som är i behov av sjukhusvård har ökat under de senaste veckorna. I mitten av förra veckan var fyra personer inlagda, under tisdagen var siffran tio. Antalet personer som behöver intensivvård, vilket var tre under tisdagen, har inte förändrats.

Östersunds sjukhus har nu höjt sitt beredskapsläge.

– Vi märker att det finns ett ökat behov av inneliggande nivån på sjukhuset. Beredskapsplanen för att skala upp covidvården är redan igång.