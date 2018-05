Annika Norlin om nya musiken: "Baserat på en isande ångestkänsla"

"Ett konstigt behov av att vara ute i naturen" blev startskottet för Annika Norlins nya ep, som släpps under artistnamnet Säkert. Plötsligt slog tankarna på klimathotet henne som en sten i bröstet, tidigare hade hon bara tänkt på det i teoretiska banor.

Den här gången ville hon dessutom skapa någonting lite mer upptempo, i kontrast till det mer lågmälda och akustiska albumet "Däggdjur" från 2017 – helt enkelt för att det är roligare att spela på sommarturnéerna. Och så hade hon ytterligare ett mål.

– Det fanns en tanke på att det är bra att få ut de här låtarna medan det fortfarande är valår, även om de inte är jättepolitiska, utan mer baserade på känslor och historier.

Hon är noga med att påpeka att hon egentligen inte är någon klimatexpert.

– Det är bara baserat på ett slags isande ångestkänsla.

I låten "Washington" sjunger hon om hur naturen säger ifrån på ett kraftigt och tydligt sätt. I "Arktiska oceanen" berättar hon om två personer som kliver på en ark och åker iväg längst älven mot nordligare breddgrader, tillsammans med djur av olika arter. Låten skrevs samtidigt som hon kollade på Netflix-serien "Manhunt" där Unabombaren ger sig på sina meningsmotståndare. Hon började då fundera på vad som skulle hända om hon själv spårade ur.

TT: Så om du flippar skulle du alltså hoppa på en ark och åka iväg?

– Jag tror bara att jag väldigt gärna vill hitta en utväg som går fort. Det är extremt jobbigt att de utvägar man har nu tar så fruktansvärt lång tid och kräver så mycket. Vilket är som det måste vara. Men egentligen vill man bara att det ska komma en superhjälte och rädda oss från allt det här, säger hon.

En av textraderna går: "Det här kommer inte att spelas på din radio eller ditt dansgolv", och hon menar att klimathotet fortfarande är ett ämne som man inte pratar om.

– Så fort man hör talas om miljön stänger man av för det känns inte bara deppigt, utan även väldigt långsiktigt och vagt.

I samband med tidigare skivsläpp har Annika Norlin åkt iväg på charter för att undvika all typ av hetluft. Det gör hon inte den här gången.

– Eftersom att jag helt plötsligt har blivit en miljötok måste jag vara mycket mer sparsmakad med mina charterresor. Jag får typ låsa in mig i stället, säger hon och skrattar.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Annika Norlin

Född 1977 i Östersund. Bor i Umeå.

Verksam som artist under artistnamnen Hello Saferide (på engelska) och Säkert (på svenska).

Debuterade 2005 med Hello Saferide-albumet "Introducing... Hello Saferide". Har sedan dess givit ut Hello Saferide-skivorna "More modern short stories from Hello Saferide" och "The fox, the hunter and Hello Saferide" samt Säkert-skivorna "Säkert", "Facit" och "Säkert på engelska".

Släppte det kritikerhyllade albumet "Däggdjur" 2017, och har under våren både samarbetat med Jens Lekman i projektet "Correspondence", och spelat ihop med Norrlands Symfoniorkester.

Nu är hon aktuell med Säkert-ep:n "Arktiska oceanen".