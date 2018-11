Åre och Umeå har starkaste befolkningsutvecklingen i Norrland: ”Många har ledsnat på storstaden”

De flesta Norrlandskommunerna blöder. Befolkningen krymper eller har en svag befolkningsökning. Bara två kommuner sticker ut i statistiken. Det är universitetsstaden Umeå och fjällmetropolen Åre. Dessa kommuner ökade sin befolkning mellan åren 2007 och 2017.

Åre kommuns befolkning har sedan 2001 vuxit med nästan 1 100 personer, vilket är drygt 11 procent. De kommande 10 åren räknar kommunen att antalet invånare fortsätter att öka. Den största ökningen sker åren 2017 – 2019, då det mesta bostadsbyggandet sker. Detta går att läsa i den befolkningsprognos som nyligen blev klar.

För Åre kommuns del innebär det ökade kostnader för investeringar för att klara tillväxten.

- Det är en jätteutmaning för oss. Det är en växtvärk som både kostar och smakar, säger Martin Söderström.

Stora pengar går till byggen av nya skolor och förskolor.

- Vi är få skattebetalare som ska bära den här tillväxtboomen vi är inne i. Det är klart att det belastar skattekollektivet. Nästa år kommer det att bli ett lite tuffare år för oss ekonomiskt.

Det gäller att bygga för framtiden och fortsatt expansion.

- Men när vi kommer ut ur den fasen så kommer vi stå så otroligt starka.

Martin Söderström menar att tillväxtfasen är en positiv utmaning. Över tid kommer detta generera skatteintäkter som gör att kommunen kan göra fler bra saker.

Stora investeringar väntar men kommunen har tillräckligt bra ekonomi för att hantera det, menar Söderström.

- Ja, vi kommer klara det. Ingen behöver vara orolig för att vi inte kommer att klara våra grundfunktioner som vård, skola och omsorg.

Att Åre kommun växer så det knakar beror på ett tidigare stort flyktingmottagande samt ett ökat intresse att flytta till Åre. Statistik visar att det är främst människor från storstadsregionerna som tar sikte på ett nytt liv i Åre.

Vad lockar människor att flytta hit? Är det jobbtillfällen eller livsstilen?

- Det kan vara både och. Vi är i en fas där vi inte bara lockar dem som vill åka skidor. Det kan lika gärna lockas av att ha nära till förskolan, att man har ett enklare liv. Att ha mer kvalité med familjer och man slipper att sitta på Essingeleden en timme varje dag. Jag möts lika mycket av det som visst jag gillar att vara på fjället

Att många lockas till fjällkommunen beror på en bra arbetsmarknad, närheten till naturen, bra service och kommunikationer. Men kommunen arbetar dessutom aktivt för att få fler invånare.

Den inflyttarservice, som byggdes upp för att ta emot flyktingarna, används numera även för att ta emot och hjälpa alla som vill bosätta sig här. Det är en handfast hjälp som erbjuds. Som att ge tips om byggbara tomter eller välkomna alla som valt Åre som ny boplats med brev och telefonsamtal.

Många blir överraskade över detta varma mottagande från kommunen.

- Det är för att skapa en välkomnande atmosfär. Vi vill att folk ska känna sig utvalda och välkomna i den här lilla klubben som bor här. Det är ju jättehäftigt att många vågar ta steget som många av oss har gjort någon gång, att flytta hit.

Att det är litet och lätt att komma in i nya sociala sammanhang är något som Martin Söderström lyfter upp när frågan om inflyttning kommer upp.

- Det är våran USP. Det är vår unique selling point. Det är ju litet här, det går fort att lära känna dem man behöver känna. Och sedan står du där på ICA och pratar med alla och blir aldrig klar med handlingen. Det är ju underbart att omfamna det när man bor som vi gör här.

Men det är som bekant inte helt enkelt att flytta hit. Bostadsmarknaden kan kännas omöjlig. Det är inte bara svårt att hitta en ledigt bostad. Det är dessutom dyrt. Därför tipsar kommunen om att inflyttare ska fundera på en flytt till de andra byarna. Och det har gett resultat. Numera är det inflyttning till orter som Järpen, Mörsil och Duved.

Turistnäringen och kommunen har under många år arbetat för att Åre ska locka besökare även under barmarkstiden. Det har varit en lyckad satsning och nu finns det inte bara behov av arbetskraft under vintern. Dessutom har allt fler företag flyttats hit eller startats här. Många av dem har inte ens någon koppling till turistnäringen.

Men trots inflyttning finns det i princip alla branscher kompetensbrist.

- Jag vet att våra företag och vi själva som stor arbetsgivare behöver kompetens. Ska vi hålla hjulen snurrande så behöver vi hela tiden fylla på med arbetskraft för att klara att behålla tillväxten.

Men många företag söker med ljus och lykta efter arbetskraft.

- Vi ser att det blir svårare och svårare. Vi behöver tänka ett steg i förväg så att vi själva inte börjar konkurrera med varandra om den arbetskraft som finns.