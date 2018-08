Can Savrans (C) arkitektbyrå i tvist med Åre kommun – kan krävas på miljonbelopp

P4 Jämtland rapporterade under måndagen att det var i mars 2017 som Åre kommun lämnade in en reklamation till Can Savrans (C) arkitektbyrå, som utfört ett flertal arbeten i den då pågående renoveringen av kommunhuset i Järpen.

Östersunds-Posten har tagit del av handlingar som visar att det gäller fyra arbeten som reklameras till en summa av 1,5 miljoner kronor. Något som nu har utvecklats till en tvist mellan kommunen och arkitektbyrån.

Byrån ägs av Can Savran, som är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i Centerns partistyrelse, ledamot i regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, samt ledamot i kommunfullmäktige.

Enligt ett inlägg på politikerns egen Facebooksida var det han själv som tipsade radion.

– Jag har väntat i över ett år att kommunen ska gå vidare med det här. Det här var redan i februari 2017. Och när kommunen inte gör det, då känner jag att det bli min skyldighet att berätta hur det hela ligger till, säger Can Savran.

Åre kommun har gett i uppdrag till sin advokat att upprätta en stämningsansökan, som enligt tillförordnade kommunchefen Nina Edenvik troligen kommer att behandlas av kommunen nästa vecka.

– Vilket belopp det kommer att bli vet vi inte i dag. Så fort vi får underlag från advokaten tar vi ett beslut hur vi kommer att gå vidare, säger Nina Edenvik.

I reklamationen från Åre kommun och Årehus AB så krävs det bland annat en utökning av ventilationen i kommunhusets tegelbyggnad till en kostnad av 1 miljon kronor. Även en glaskupol som skapar ljus- och akustikproblematik är med bland punkterna. Den totala prislappen landar på 1,5 miljoner kronor.

Arkitektbyrån har bestridit samtliga reklamationer som lämnades in i mars 2017.

– Det välkomnar vi, därför att vi vill få den här frågan avgjord. Vi anser att kommunen har gjort ett gravt fel när de anklagar oss för de här sakerna, säger Can Savran.

Han kandiderar både i kommunvalet och till riksdagen den 9 september.

Hur påverkar det här Centerpartiet inför kommunvalet?

– Jag hoppas att det här inte kommer att påverka Centerpartiet eftersom jag offentliggör det här. Visar på att jag vill ha transparens i hur det här fungerar. Det finns ingen koppling mellan Centerpartiet och den här affären. Kopplingen är ju att jag som person äger företaget som har en tvist med Åre kommun, säger Can Savran.

Hans arkitektbyrå har ett pågående ramavtal med Årehus AB, som löper ut i den sista september och företaget har utfört och har pågående projekt runt om i kommunen. Utbyggnaden av Mörsils skola och brandstationen i Åre är två exempel.

Renoveringen av kommunhuset i Järpen färdigställdes under hösten och vintern 2017. En renoveringen som var budgeterad till 29,5 miljoner men den överskreds med tre miljoner. Den totala kostnaden för renoveringen av kommunhuset landade alltså på 32,5 miljoner kronor.

Läs mer: Färgglatt och modernt – så ser det nyrenoverade kommunhuset i Järpen ut

Can Savran är kritisk till ärendet har dragit ut på tiden. Kritik som tillförordnade kommunchefen inte känner till.

– Vad jag känner till så har det varit en pågående process. Sen vet inte jag vad det är som har tagit tid, säger Nina Edenvik.

