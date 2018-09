Dags att visa upp Åre i höstskrud – Grönbete för barnen, Björnens marknad och Jämtlands finaste delikatesser

– Vi kommer att plocka bort lite delar som fanns med ifjol, men själva marknaden kommer att växa i överlag, berättar, Patrik Svärd, projektledare för Åre höstmarknad

I år kommer det att vara mer fokus på barnen nere på Holiday Club. Mässan inne på arenan skrotas och det byggs ett barncentrum med aktiviteter istället. Sedan lyfts det vanliga konceptet på hotellet med prova på yoga, SUP och träning. Men det är inte bara där det kommer att finnas mer fokus på de yngre.

– Den stora nyheten är att vi kommer att aktivera grönområdet vid Kyrklägdan. Det kommer att vara lite inriktning djur, natur och barn där, och sedan kommer det att vara marknadsstånd på vägen upp mot Sankt Olofsgården. Förut har utställarna stannat vid Johnssons El-huset. I det området kommer det att vara många fler utställare än förr.

När det gäller antalet utställare går marknaden mot ett rekordår men hur många besökare som kommer får tiden utvisa.

– Hur det blir med besöksantalet vet vi ju inte förrän efteråt, men trycket på antal utställare i år är större än någonsin.

På frågan om han själv har något tips funderar Patrik ett tag innan han svarar.

– En rolig grej är att Ica kommer att bygga upp en egen barnbutik utanför Stationshuset. Barn kommer att kunna handla själva, plocka varor, handla med kuponger och förstå hur det fungerar i en liten minibutik. Men sedan tycker jag om hela familjekänslan som infinner sig på marknaden. Det finns verkligen något för alla åldrar.

Ett återkommande problem är att mängden besökare skapar stora parkeringssvårigheter.

– Tänk på att finns möjlighet att åka buss och tåg. Både Norrtåg och SJ kör extra avgångar med förlängda tåg. Sedan kommer vi att ha gratisparkeringar inne i Duved och Björnen under lördagen där vi erbjuder gratisbussar in till byn just för att ta bort trycket från trafiken här inne. I år kommer vi att utöka till ännu fler bussar så att de går ännu tätare, detta är dock endast under lördagen.

Och vad är det då som gör Åre höstmarknad unik i jämförelse med andra marknader?

– Jag skulle säga känslan och kvalitén. Vi får många kommentarer från både besökare och utställare om att vi håller en hög kvalité på de produkter som säljs. Det är inget billigt skräp utan hantverk, lokal mat, råvaror från bygden och det är mycket därför vi gör det. För att visa upp det lokala och det som finns här runtomkring, avslutar Patrik Svärd.

Datum: 28-30 september

3xtips på olika marknads-områden

Duveds marknad

Plats: Duveds by

Under lördagen går det både gratisbussar från Åre och det finns gratisparkering i Duved så passa på att ta dig ett besök i grannbyn. Här bjuds det in till allt ifrån glashantverk, yoga, bakluckeloppis och möjlighet att pröva på flugfiske.

Grönbetet

Plats: Kyrklägdan

Detta nya område fokuserar på barnen. Här kan du klappa och träffa olika djur, prova ponnyridning och äta gott.

Det goda Jämtland

Plats: Åre Park

Kommer du främst för maten? Här möter du lokala matproducenter och mathantverkare. Har du inte tid att sitta ner kan du köpa med dig jämtländska råvaror och delikatesser hem.

