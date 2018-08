En av länets mest meriterade jämthundar finns i Helgesjövallen: ”Han jagar bra och har bevisat det på jaktprov”

För att gräva djupare i frågan om vad som är en bra älghund sökte vi upp en av de mest erfarna hundförarna i länet, och landet. Han har dessutom en av de mest meriterade älghundarna just nu, jämthunden Jilaz.

Bert-Olof och Maj-Britt Åkerström bor ovanför Helgesjön med utsikt mot södra Årefjällen och med Åreskutans mäktiga östsida utanför knuten. Bert-Olof Åkerström har vuxit upp här och tagit båten över sjön för att gå vidare till skolan i Undersåker några kilometer söderut.

Efter pensionen häromåret flyttade han hem till byn igen. Han har också jagat här i 50 år. Under tiden har han hunnit ha många bra jämthundar, men medger att Jilaz, hans snart sex år gamla nordiska dubbelchampion, är något extra:

– Ja, han jagar bra och har bevisat det på jaktprov, och han är även utställningschampion. Att hundens utseende och byggnad är viktigt fick jag lära mig den hårda vägen. Jag hade en hund förut som var oerhört bra på att jaga, men han var för rakt ställd och byggd i bakpartiet, och fick ledbandsskador.

Bert-Olof har alltmer börjat intressera sig för vilka hundar som är bra, och vikten av att utveckla och testa älghundarna för att stödja bra uppfödare och ett sunt avelsarbete:

– När jag var ung jagade jag bara, och brydde mig inte om att åka på jaktprov och meritera hunden. Allan Jämtlid som jag köpte hund av i Järpen var frustrerad för han visste att det gick bra för oss i skogen och att han hade bra avelsmaterial. När jag inte brydde mig om att visa upp hunden på jaktprov fick han inte tillräckligt erkännande, det ångrar jag nu.

Bert-Olof är noga med att poängtera att just Jilaz tyvärr blivit obrukbar för avel trots att han är knappt sex år och i sina bästa år, men det gör det också mindre kontroversiellt att skryta om honom:

– Det är klart att det är en hel del pengar involverat i uppfödningen, och även om man vill lyfta fram bra hundar så är det mindre känsligt med Jilaz som inte är potent på det sättet.

Bert-Olof lägger även mycket engagemang i länets älghundsklubb, i utvecklingen av jaktprovskriterier och som domare:

– Det är både utmanande och oerhört givande. De nya jaktprovsreglerna som vi har sedan ifjol gäller lika i Norden. Det skiljer förstås i grunden hur man vill arbeta i Finland respektive Norge, men också mellan olika delar av Sverige. Det var rätt mycket diskussion när det nya antogs, men det fungerar bra nu.

Att vara ute och träffa andra duktiga hundförare, även i grannländerna, och få lära sig nya saker tycker han är oerhört givande, och han ser inga större problem med att jämthundarna är en så dominerande ras till antalet:

– Det är förstås mest jämthundar i klubben och på proven, men att jag har jämtar själv är mer en slump. De andra 8 raserna vi har i klubben är också bra.

Vi är nog många som tänkt att vi har samerna och renskötselpolitiken att tacka för att vi kan ha kvar en så bra löshundsjakt här i Jämtland

Samtalet glider in på att hundförare och passkyttar också kan ha lite olika preferenser på vad som är en bra jakthund, och att jag som passkytt själv noterat att hundförare kan vara speciella personligheter. Bert-Olof skrattar till:

– Jo, visst finns det olika syn på så sätt. Jag är väldigt tacksam för att vi har ett bra samarbete i mitt jaktlag, och att passkyttarna håller igen ibland med skyttet på flyende älgar för hundens utveckling. Här i Jämtland med stora jaktområden är det förstås extra viktigt att det fungerar med löshundsjakt, och att vi har hundar som lär sig ställa älg.

Som Värmlänning, där löshundsjakt och älgtilldelningen minskat ganska radikalt i takt med vargstammens utveckling, kan jag inte låta bli att fråga om han tänkt på varför det i Jämtland snarast blivit större älgtilldelning under samma period?

– Jo, vi är nog många som tänkt att vi har samerna och renskötselpolitiken att tacka för att vi kan ha kvar en så bra löshundsjakt här i Jämtland. Jag måste också säga att det är viktigt att vi älghundägare sköter det här ansvarsfullt, som exempel att ingen släpper sina hundar för träning innan det är tillåtet och juste.

Hemma hos familjen Åkerström bor nu tre jämthundar, och yngstingen är drygt 1 år gammal. En stor, kraftfull, glad och vänlig bekantskap som jag träffat redan i hallen, och nu igen på vägen ut.

– Jo, han är bra men lite ung och yster ännu. Det är förstås viktigt att hundarna fungerar bra med folk, de måste vara mentalt sunda på alla sätt, säger Bert-Olof.

Fakta:

De fem populäraste hundraserna i Jämtlands län är: Jämthund (3249 registrerade), "Gråhund"/ Norsk älghund (573), Siberian husky (557), Schäfer (533) och Golden retriever (473).

Jämtland och Värmland är två klassiska älgjaktslän, och länen hade under många år en jämförbar tilldelning och avskjutning av älg, cirka 10 000 älgar per år. Numera är avskjutningen av älg i Jämtland cirka tre gånger större, och antalet registrerade älghundar per jägare nära fyra gånger fler. Det är cirka 12 000 jägare i båda länen som löser jaktkort.

Älghundklubben arbetar för att älghundarna ska bli bättre mentalt, fysiskt och jaktligt, och man ordnar prov och utställningar. Jaktproven för älghundar skiljer sig mycket från andra jakthundar. Vid proven poängsätts knappt 30 olika faktorer. Förenklat ska älghunden kunna söka och finna älgar inom rimligt stora områden, sedan ställa älgen genom att distrahera och skälla vid älgen under lång tid. Skallet måste höras tydligt, och i det fall älgen ändå sticker iväg ska en bra älghund kunna följa efter och få älgen att stanna på ett nytt ställe. Älghunden ska naturligt samarbeta hundföraren och inte försvinna i fjärran, och visa stor lydnad när det krävs. Det finns nio älghundsraser som Svenska Älghundklubben stödjer utveckling av, men Jämthunden är den dominerande rasen till antalet.