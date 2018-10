Ett brutet finger och en hård myndighetstolkning leder till att Habibullah utvisas: ”Det är stressigt och jobbigt”

Det ena skälet till att 32-årige Habibullah Safdari då inte nådde upp till Migrationsverkets krav om minst 13 000 kronor i månaden under fyra månader i sträck var att han bröt vänster långfinger under en volleybollmatch på fritiden. Det gjorde att han tillfälligt inte kunde arbeta som städare.

Det andra skälet var att Försäkringskassan vägrade att skriva in honom i sjukförsäkringssystemet, trots att arbetsgivaren Holiday Club i Åre hörde av sig efter de två veckorna företaget stod för sjukersättningen.

Argumenten att Habibullah var tillsvidareanställd som städare och arbetade heltid bet inte på Försäkringskassan.

Resultatet blev att hans inkomst för augusti 2017 blev 7 730 kronor följt av 0 kronor i september, 6 607 kronor i oktober då han kunde jobba igen i slutet av månaden, och 14 907 kronor under november då han åter arbetade hela månaden.

Men Migrationsverket tittade på just de här fyra månaderna och tog ingen hänsyn till att Habibullah tjänade betydligt mer än 13 000 kronor per månad under januari – juli 2017, och från november i fjol fram till och med september i år.

Det har heller inte spelat någon roll att Försäkringskassan nu har medgett att den gjorde fel och retroaktivt ska betala ut Habibullahs sjukpenning.

Från oktober drog Migrationsverket in hans arbetstillstånd, för att han inte uppfyllt kraven och för att han ska utvisas.

På tisdagskvällen tog 32-årige Habibullah Safdari nattåget 20:57 från Undersåkers station mot Uppsala och Migrationsverkets kontor där. Där kommer han att skickas vidare sannolikt till Migrationsverkets förvar i Märsta.

– Det är stressigt och jobbigt, sa Habibullah.

Det var känslosamt inne i väntsalen i Undersåker när några av Habibullahs vänner tog farväl.

– Vi kommer hit till Sverige. Vi tar stora risker. Vi kan inte bo i Afghanistan. Jag förstår inte, sa 31-årige Heidar Ali Khosh.

Också han löper en en uppenbar risk att utvisas inom den närmsta tiden, trots att även han jobbar – som städare – och betalar skatt. Och trots att hans fru ska föda deras andra barn om en månad.

För efter ett femte avslag på hans begäran om asyl så missade Heidar att inom 14 dagar ansöka om fortsatt arbetstillstånd, vilket skulle ha gett honom ett halvårs uppehållstillstånd till.

Eller missade och missade. Enligt stödpersonen Urban Widholm från Hålland så nåddes Heidar av asylavslaget först 17 dagar efter det att beslutet fattades.

Urban Widholm har genom åren tagit sig an flyktingar och hjälpt dem både att anpassa sig till det svenska samhället och till att yrkesutbilda sig.

Habibullah Safdari som i slutet av 2015 efter ankomsten till Sverige fick rum inom det tillfälliga flyktingboendet Continental Inn i Åre lärde sig sig att städa, bädda sängar och annat på hotellet Fjällsätra AB i Undersåker som Urban Widholm och hans hustru Solweig tidigare ägde.

Urban Widholm tycker att man ska respektera svenska myndigheter, men att man som enskild också ska mötas av samma respekt.

– Jag bor i en rättsstat som heter Sverige. Jag är av den åsikten att varje människa som passerar den svenska gränsen och söker asyl ska ha rätt till en trygg rättslig prövning av sitt fall.

Urban Wiholm tycker att så inte har varit fallet för bland andra Habibullah Safdari.

– De är jättefyrkantiga, säger han om handläggarna på Migrationsverket.

– De är helt rättslösa de här människorna, säger han och syftar på Habibullah och andra flyktingar i samma situation.

På tågstationen i Undersåker på tisdagskvällen fanns också 45-årige Shah Ewal från Pakistan. Han har fått förnyat arbetstillstånd, som städare. Men hans 16-årige son Syed Basik som går på gymnasiet i Järpen ska utvisas.

Far och son är hazarer, liksom Habibullah Safdari och Heidar Ali Khosh. Hazarer är en muslimsk folkgrupp som är hårt förtryckta av andra muslimer, både i Afghanistan och i Pakistan.

Urban Widholm säger att han kommer att överklaga och kämpa för att Habibullah Safdari ska få stanna i Sverige, liksom Heidar Ali Khosh.

