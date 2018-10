Grönt ljus för ny förskola i Mörsil – omkring 100 platser utlovas

Antalet förskoleplatser kommer att öka med cirka 70 stycken i och med den nya förskolan i Mörsil. Det var under onsdagskvällen som kommunfullmäktige i Åre bestämde att projektet skulle få investeringstillstånd och därmed kan sättas igång, skriver kommunen på sin hemsida. Den nya fastigheten är tänkt att ligga på samma plats som den befintliga och ska bestå av sex avdelningar.

Just nu behöver vissa vårdnadshavare att skola in sina barn i antingen Mattmar eller Järpen på grund av den rådande bristen av förskoleplatser. Som tidigast kommer detta att upphöra under den andra delen av 2020 då inflyttningen ska kunna äga rum.

