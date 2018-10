Han blir kommunalråd i Åre kommun

Inför valet var det i princip bestämt att dåvarande oppositionsråd Daniel Danielsson (C) skulle ta plats vid rodret i kommunstyrelsen vid en valseger eftersom han var förstanamn på listan. Men Can Savrans (C) stora framgångar i personvalet gjorde det inte lika självklart, eftersom han fick mest röster av alla.

Nu har Centerpartiet bestämt sig och Daniel Danielsson blir kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd. Han blir också ordförande i Tekniska utskottet.

Can Savran blir ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i kommunstyrelsens utskott för utvecklingsfrågor samt 3:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Det gör att han också blir kommunalråd.

Utöver det blir Mari Eriksson (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Peter Jansson (C) blir kommunfullmäktigeordförande.

Det skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.