Succé för nattåget – största ökningen i landet – Lowissa: ”Det är för miljöns skull”

Nu skulle det inte vara så konstigt att öka rekordmycket för ett tåg om utgångsläget var noll. Men när SJ beslutade sig för att dra in regelbunden trafik till och från Jämtland fortsatte ändå nattågen under helgerna och under en del av vintern och sommaren.

Detta på grund av turisttrafiken.

Så att öka antal nattresenärer med 33 procent (beräkningen låg på 5 procent), är något SJ är ”jättenöjda med” enligt Jan Kyrk, affärschef för SJ som ansvarar för all trafik från Mälardalen och norrut.

Även dagtid har tågresandet ökat. På sträckan Östersund-Stockholm ökade antalet resenärer med 3 procent under månaderna januari till augusti.

– Det är bättre än riket trots att vi har oförändrad trafik på sträckan, säger Jan Kyrk.

SJ är hemlig om exakt hur många resenärer som tar tåget, så att få Jan Kyrk att säga hur många som motsvarar 33 procent, det går inte.

– Men det handlar om tusentals personer, säger han.

En av dem som på tisdagen valde nattåget mot Stockholm var Lowissa Wallgren Frånberg från Björsjö.

– Det är för miljöns skull. Egentligen bara för den. För det blir inte billigare och det är ofta mycket krångligare, säger hon.

Jan Kyrk är ny som ansvarig för nattågen. När de lades ned våren 2016 låg de organisatoriskt i ett eget dotterbolag, med krav på lönsamhet. Olönsamma linjen Östersund-Stockholm var lätt att lägga ned.

Resultatet av indragningen blev inte bara arga resenärer som fick vänta i timmar i Sundsvall mitt i natten på väg till Östersund och Åre. Det blev också en rejäl skjuts för flyget, stick i stäv med klimatpolitiken.

För ett år sedan kom beskedet från regeringen att Trafikverket skulle få pengar för att göra en upphandling av nattågstrafiken av miljöskäl. 9 september var nattåget tillbaka på riktigt och i december kommer Göteborg-Duved också att läggas till i tabellen.

– Vi har kommit på att vi kan köra dem via Bergslagen i stället för via Stockholm. Det blir 20 mil kortare, säger Jan Kyrk.

Läs också: SJ ska köra fler tåg till Åre och satsar 150 miljoner på upprustning av nattågsvagnar: "Vi vill framstå som offensiva och långsiktiga"

Nu har SJ dessutom organiserat om sig så att dag- och nattrafik hänger ihop. Jan Kyrk basar över bägge.

Det första han gjorde som ny nattchef var att bjuda in Lars B Johansson, pendlaren som tog strid för nattågen.

– Vi satt i tre timmar och gick igenom alla hans förslag och tittade på hans power-pointbilder. Jag har lovat Lars att vi ska fundera på hans idéer. Vissa är inte bra och vissa har vi inte resurser till. Men de andra ska vi fundera på.

Jan Kyrk tror att tåget kan ta ännu större marknadsandelar från flyget. Potentialen är stor. Erfarenheten från sträckorna Stockholm-Oslo och Stockholm-Malmö visar att tåget till Norrland kan öka mer.

Du är inte rädd att ropen på att rädda flyget kommer om tågen ökar på flygets bekostnad?

– Nej då. Företag och organisationer väljer i allt högre grad tåg för sina tjänsteresor, säger Jan Kyrk och menar att det var först när regionens företrädare lovade att uppmuntra tåg internt som pressen på SJ och regeringen fungerade.

– Det var då vi krokade arm, säger han.

Regionen lade på 30 procent på alla tjänsteresor med flyg och drog av lika mycket på tågbiljetterna.

Själv reste Jan Kyrk 12 700 mil i fjol. Bara med tåg. Han har endast flugit inrikes en gång i hela sitt liv.

– 12 700 mil motsvarar 3 hekto koldioxidutsläpp. Hade jag i stället åkt buss, bil eller flyg samma sträcka hade utsläppen varit 4,5 ton, 9 ton eller 19 ton koldioxid.