Fjällräddarna uppvaktade Åsling om skattelättnader

Dyr personlig utrustning och betungande skattevillkor är ett problem när nya fjällräddare ska rekryteras.

Med anledning av det bedriver de svenska fjällräddarnas riksorganisation SVEFRO just nu en kampanj gentemot svenska politiker för att kunna förbättra förutsättningarna för att kunna driva sin verksamhet.

Tidigare har organisationen uppvaktat regering och riksdag och i måndags kom turen till skatteutskottets ordförande Per Åsling (C). En nyckelperson i sammanhanget eftersom just skattelättnad är den fråga som ligger organisationen närmast om hjärtat.

– För att kunna bli fjällräddare i dag måste du ha en personlig utrustning som kostar minst 350 000 kronor. Det vi behöver är rätt att få göra avdrag på den utrustningen, på samma sätt som jord- och skogsbrukare får göra, säger riksorganisationens ordförande Rickard Svedjesten.

För många av de äldre fjällräddarna är frågan om avdrag inte något problem, eftersom de äger jord- och skogsbruksfastigheter eller har företag som ger dem möjlighet att göra avdrag för de skotrar, fyrhjulingar och släpvagnar som behövs i det statliga uppdraget.

Problemet, enligt Rickard Svedjesten, är att de yngre fjällräddarna ofta saknar den möjligheten vilket gör att många inte ens har råd att ställa sig till statens förfogande.

– Det här är killar och tjejer som är handplockade för sin goda lokalkännedom och sina naturkunskaper. Som behövs för att rädda liv och vill jobba med oss, men inte har råd, säger han.

Under sina tidigare möten med riksdag och regering har Rickard Svedjesten insett att den nationella kunskapen om fjällräddningen är väldigt låg bland riksdagsledamöterna. Att många av dem inte ens vet att den är en statligt styrd verksamhet som är helt beroende av frivilliga krafter.

Därför ser han måndagens möte som en stor framgång i sammanhanget, där han upplever att Per Åsling redan var väl insatt i problematiken och där denne också fick möjlighet att prata med flera av de berörda fjällräddarna.

– Jag blev nästan lite rörd. Båda över uppslutningen, att så många fjällräddare reste långt för att närvara, och för att det blev ett så hoppingivande samtal, säger Rickard Svedjesten.